Almanya ile Yunanistan sığınmacı iadesinde anlaştı

Almanya, ilk kayıtları farklı Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan sığınmacıların iadesi konusunda İspanya'nın ardından Yunanistan ile uzlaşma sağladı. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berlin ve Atina'nın anlaştıkları belirtildi. Uzlaşma sağlanması, mülteci ve göç politikaları nedeniyle kriz yaşayan ve ardından bir takım düzenlemeler konusunda uzlaşan Almanya'daki koalisyon hükümeti açısından da önem taşıyor. Benzer bir uzlaşma daha önce de İspanya ile sağlanmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "uzlaşma sağladık" ifadesini kullandı. Sözcü son etap olarak karşılıklı yazışma sürecinin tamamlanması gerektiğini belirterek, uzlaşmaya dair daha fazla ayrıntı vermedi.

İçişleri BakanıHorst Seehofer'in sözcüsü Petermann, sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda İtalya ile de "oldukça ilerleme" kaydedildiğini belirtti. Sözcü, "Anlaşmanın sağlanacağı kanaatindeyiz" dedi.

İspanya ve Yunanistan'la sığınmacıların iadesi konusunda varılan anlaşmanın arkasında, Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan kriz yatıyor. CDU lideri Merkel ile kardeş partisi CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer arasında mülteci politikalarına yönelik görüş ayrılıkları nedeniyle hükümet dağılmanın eşiğine gelmişti.

Seehofer, sığınmacıların sınırdan geri çevrilmesini savunurken, Merkel AB ile ortak politikalar yürütülmesi gerektiğini savunmuştu. Merkel, Yunanistan, İspanya ve İtalya ile görüşmeler yaptıklarını ve bu ülkeler ile ayrı ayrı anlaşmalar sağlayabileceklerini belirtmişti.

Sığınmacılar 48 saat içinde iade edilebilecek

İspanya ve Yunanistan ile sağlanan uzlaşma, Almanya'ya Avusturya sınırından giriş yapmak isteyen sığınmacıların ilk kayıtlarının Yunanistan ya da İspanya'da alınmış olması durumunda, 48 saat içinde yeniden bu ülkelere iade edilmelerini kapsıyor.

Bu uygulamanın çok az sığınmacıyı etkileyeceği belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Haziran ayı ortasından bu yana ilk kaydı farklı bir AB ülkesinde yapılmış 150 sığınmacı tespit edildi. Sözkonusu sığınmacıların yarısından fazlasının İtalya, beşte birinin de Avusturya'da ilk kayıtlarının yapıldığı ve İspanya'da kaydı alınmış hiçbir sığınmacının bulunmadığı belirtildi.

DW,Reuters/GA,ÖA

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