Almanya ile Türkiye arasındaki toplantı gerilimi büyüyor

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kendisinin katılacağı Gaggenau kentindeki toplantı ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılmasının planlandığı Köln ve Frechen'deki toplantıların iptal edilmesi ile ilgili sert açıklamalar yaptı.

Cumartesi günü Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Bizim kanaatimiz belediyenin üzerinde bir irade vardır. Bunu belediyenin aldığı bir karar olarak görmüyorum. Merkel bizim müdahalemiz yok diyor ama kararı eleştirmiyor. Belediye yanlış yapmıştır diye bir açıklamaları yok. Ben buradan soruyorum bu insan haklarına uygun mudur değil midir? Merkel, yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Bize yapılan faşist bir uygulamadır. Geçmişteki hastalıkları depreşmiştir" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel cuma günü Tunus'ta yaptığı açıklamada, "Almanya'nın hukuki yapısına göre, federal bir sistemimiz var, bu nedenle de yerel yönetim, eyalet ve federal düzeyde sorumluluklar bulunuyor” demişti. Merkel sözlerini “Bir toplantının somut bir şekilde engellenmesiyle ilişkili karar yerel yönetim düzeyinde alınıyor. Burada söz konusu olan toplantının güvenliği ve çok daha fazlası” şeklinde sürdürmüştü.

Özoğuz: Tepkiler abartılı

Alman hükümetinin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise Almanya'da etkinliklerin iptaline Türk tarafının verdiği tepkilerin 'abartılı' olduğunu söyledi. Bakan, "Mevcut gerginlik hiçbir ülkeye fayda sağlamıyor" dedi. "Augsburger Allgemeine" gazetesine demeç veren Özoğuz, "Türk tarafı ile mantıklı bir diyalog kurmanın şu anda imkansız olduğu görülüyor, bu çok rahatsız edici" şeklinde konuştu.

Zeybekçi Leverkusen'de konuşacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Köln'de katılmasının planlandığı referandum etkinliğinin iptal edilmesinin ardından, Bakan'ın pazar akşamı Frechen'de bir düğün salonunda düzenlenmesi planlanan özel bir etkinliğe katılması öngörülmüştü. Ancak Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ren Erft Bölgesi polis yetkilileri tarafından yapılan yazılan açıklamada, 5 Mart Pazar akşamı yapılması planlanan etkinlik için ayarlanan Golden Palast adlı salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle toplantı iptal edildiği belirtildi.

Bakan Zeybekçi'nin pazar akşamı Leverkusen'de düzenlenecek bir kültür etkinliğinde konuşması yapması planlanıyor.

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dpa/DW/Afp, BÖ/JD