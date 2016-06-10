Almanya ile Türkiye arasında İncirlik mutabakatı



Almanya’nın, İncirlik hava üssünde kurmak istediği askeri tesisler konusunda Türkiye ile süren görüşmelerde esasa ilişkin ilkesel mutabakatın sağlandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü bu gelişmeyi doğruladı. Sözcü, görüşme sürecinin devam ettiğini belirtirken, “Ancak esasa ilişkin temel konularda uzlaşma sağlandı” açıklamasını yaptı.

Teknik Düzenleme Anlaşması

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde konuşlu bulunan Alman uçakları ve görev yapan personel için inşa edilmesi planlanan tesisler ve ilave altyapı çalışmalarının, Türk-Alman Teknik Düzenleme anlaşması (Technical Arrangement) ile düzenleneceğini söyledi.

Almanya’nın talepleri, Suriye’de IŞİD’le mücadele kapsamında bir süredir İncirlik’te konuşlu bulunan Alman birliğinin görevini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesini, bu amaçla üste Almanya için ayrılan alanda gerekli tesislerin inşa edilmesini, altyapının geliştirilmesini amaçlıyor.

Edinilen bilgilere göre, Almanya’nın talepleriyle ilgili yapılan müzakerelerde mutabakata varılan konular, her iki ülkenin yetkili mercileri tarafından halen inceleniyor.

Müsteşarlar imza atacak

Nihai inceleme ve değerlendirmelerin yapılması ve ilgili onayların alınması sonrasında, “Teknik Düzenleme” olarak adlandırılan yazılı anlaşmanın, iki ülkenin savunma bakanlığı müsteşarları tarafından imzalanması öngörülüyor.

İmza sürecindeki mutabakatın Türkiye ile Almanya arasında son haftalarda yaşanan soykırım gerginliğinden etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu.

Berlin’deki siyasi kulislerde Federal Meclis’in 1915 yılında Ermenilere yönelik tehcir ve katliamları 'soykırım' olarak tanımasının, Türk siyasetçilerde olduğu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst kademesinde kızgınlığa yol açtığı konuşuluyor. Ancak siyasi gözlemciler uluslararası nitelik taşıyan ve IŞİD’e karşı kilit öneme sahip işbirliğinin bu gerilim nedeniyle sekteye uğramayacağı görüşünü ifade ediyor.

Uzmanlar, Türk tarafının imza sürecini “yavaşlatabileceğine” ancak Almanya’nın ortak bir tehdit olan IŞİD’e karşı operasyonun etkin yürütülmesine dönük teknik taleplerini reddetmesine ihtimal vermiyor.

Sözcü “yakın işbirliğine” vurgu yaptı

Türk-Alman askeri işbirliğine ilişkin sorularımızı yanıtlayan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik politikaları ve askeri işbirliği alanlarında Almanya ile Türkiye arasında, geleneksel ve tarihi köklere dayalı iyi ve yakın bir işbirliğinin olduğunu vurguladı.

Sözcü, iki ülke savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının düzenli görüşmeleri ile kurumsallaşan askeri diyaloğun bunu gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

İki ordu arasındaki yüksek nitelikli eğitim ve değişim programları bulunduğuna işaret eden Alman Sözcü, her iki ordu mensuplarının iştirak ettiği tatbikatların da önemine vurgu yaptı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “İşbirliğimiz ortak tatbikatları da kapsıyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen Efes 2016 tatbikatına Federal Alman Ordusu paraşüt piyade bölüğünden 31 asker katıldı” diye konuştu.

“Türk Ordusu’nun desteği çok iyi”

Sözcü, Ocak 2013’ten Aralık 2015’e kadar Türkiye’ye yönelebilecek tehditlere karşı “Active Fence Turkey” adlı NATO operasyonu kapsamında Patriot hava savunma sistemiyle birlikte, 400’e yakın Alman askerinin Türkiye’de görev yaptığını da hatırlattı.

Alman birliklerinin, 2015 yılı Aralık ayından bu yana IŞİD’e karşı mücadele kapsamında İncirlik’te görev yaptığını söyleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü, her iki operasyonla ilgili “Türk Ordusu ile işbirliğimiz ve onların sağladığı destek çok iyi” şeklinde konuştu.

Almanya İncirlik’te ne istiyor?

Almanya’nın İncirlik’te konuşlandırdığı Tornado savaş uçakları ‘Recce' adı verilen yüksek çözünürlüklü kameraları ile Suriye ve Irak'ta IŞİD hedefleri üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Bu uçuşlarda elde edilen istihbarat, koalisyon güçlerinin hava operasyonlarında kullanılıyor.

Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A310 tipi askeri uçak ise koalisyon güçlerinin jetlerine havada yakıt ikmali yapıyor.

Tornadoların bugüne kadar 1000 saati aşkın keşif uçuşu gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Alman Ordusu, İncirlik’ten yürüttüğü faaliyetleri daha etkin bir şekilde sürdürebilmek için üste kendisine geçici nitelikte bir alan tahsis edilmesini istiyor. Bu alanda Alman birlikleri için karargâh, operasyonların koordine edileceği merkez, uçakların bakımının yapılacağı hangarların inşa edilmesi düşünülüyor. Geçici çözüm amaçlı olarak İncirlik’te, tenteden iki Tornado hangarı inşa edildi. Böylelikle uçakları teknik bakım ve onarım çalışmaları gölgede gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca askerlerin kalacakları yerlerle ilgili kapasite darlığı çeken Alman birliği yatakhane inşası ile çözüm yaratmak istiyor.

Federal Alman Meclisi’nde geçen yıl Aralık ayında kabul edilen tezkerede, Almanya’nın IŞİD’le mücadele kapsamındaki operasyonlarda görevlendirebileceği asker sayısı 1200 ile sınırlı bulunuyor. İncirlik’te halen yaklaşık 300 Alman askeri görev yapıyor.