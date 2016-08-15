Almanya ile Rusya arasında kriz diyaloğu



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier uluslarası kriz odakları Ukrayna ve Suriye ilgili temaslarda bulunmak üzere Jekaterinburg'da Rusya Federasyonu Dışişleri bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. İki bakan yüksekokul öğrencileri ile Almanya ile Rusya arasındaki ilişkileri de tartışacak. Sergey Lavrov ikili ilişkilerin önemine işaretle, ‘Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığının' söylenemeyeceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı ‘bunda Rusya'nın suçu olmamakla birlikte Almanya ile ilişkilere büyük önem atfettiklerini ve gençlerle temas kurulmasının ilişkilerin geleceği açısından önemli olduğunu' söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Jekaterinburg'a hareketinden önce Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Rusya Ukrayna'nın Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'da sabotaj hazırlığı yaptığının ortaya çıkarıldığını duyurmuş ve Kiev yönetimini ‘teröristlikle' suçlamıştı.

Doğu Ukrayna'da gerginlik tırmanıyor

Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılarla hükümet kuvvetleri arasındaki çarpışmalar hafta sonunda bütün şiddetiyle devam etti. Ukrayna hükümeti çarpışmalarda bir askerin öldüğünü, üç askerlerinin de yaralandığını duyurdu. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin bir haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya savunma silahı verilmesini reddetti. Bakanlık bunun Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna anlaşmazlığının çözümüyle ilgili düşüncelerine ters düştüğünü duyurdu.

Gazetede Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) gerginlik bölgesiyle ilgili raporlarının bir değerlendirmesine de yer verildi. Ateşkesin her iki tarafça da ihlal edildiğinin anlaşıldığı belirtilen yazıda, ayrılıkçıların giderek artan bir şekilde ağır silah kullandıkları ve AGİT gözlemcilerinin çalışmasına izin vermedikleri kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier taraflardan bir kez daha Doğu Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Minsk sözleşmesine uyulmasını talep etti. Steinmeier ‘Welt am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte, düşman kuvvetlerin birbirinden uzaklaştırılması gerektiğini ve her iki tarafın da uzlaşma gönüllülüğü göstermemesi yüzünden Minsk mutabakatının anlaşma haline getirilemediğini söyledi.

Halep'e hava köprüsü

Almanya Dışişleri Bakanı gazeteye verdiği demeçte Suriye hükümet kuvvetlerinin Rusya'nın desteğiyle yüz binlerce sivilin yardım beklediği Halep'in doğusunu abluka altına aldığını ve mahsur kalan halka havadan yardım malzemesi ulaştırılmasının düşünülmesi gerektiğini söyledi.

© Deutssche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ