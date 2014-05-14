Almanya ile Polonya yenişemedi



Hamburg'da oynanan hazırlık maçında Almanya teknik direktörü Joachim Löw’ün sahaya sürdüğü takımda 12 futbolcu milli formayı ilk kez giydi. Tüm zamanların en genç milli takımının yaş ortalaması 21,45'ti.

37 bin 569 kişinin izlediği maça Polonya da genç bir kadro ile çıktı. Çok fazla net gol pozisyonunun yaşanmadığı karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Gelecek Cumartesi günü Federasyon Kupası finaline çıkacak olan başta Borussia Dortmund ve Bayern Münih’li futbolcular olmak üzere milli kadroda yer alan birçok futbolcu dün akşamki maçta forma giymedi. Teknik diretör Löw'ün geçen hafta açıkladığı 30 kişilik Dünya Kupası aday kadrosundan Arsenal ve Real Madrid’de forma giyen Alman oyuncular da dahil 20 futbolcu yoktu. Sahaya çıkan ilk 11’den sadece takım kaptanlığını yapan Julian Draxler (10), kaleci Ron-Robert Zieler (2) ve Matthias Ginter (1) daha önce milli formayı terleten oyunculardı.

Teknik direktör Joachim Löw 2 Haziran’a kadar Dünya Kupası’na gidecek 23 kişilik nihai kadroyu belirleyecek.