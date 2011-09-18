-Almanya ile eski dostuz İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Almanya arasında çok yakın dostluk ve ittifak bağları bulunduğunu belirtti. Gül, Almanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un davetine icabetle Berlin'e gittiğini belirterek, beraberindeki heyette Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da yer aldığını kaydetti. Ziyaretinin, Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un, geçen yıl ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin iadesi niteliğini taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Böylece, yaklaşık dokuz yıllık bir aradan sonra Almanya'ya ülkemizden bir kez daha devlet başkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirilmiş olacaktır. Ziyaretimin, 'Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın imzalanmasının 50. yıl dönümüne denk gelmesi ise ayrı bir önem arz etmektedir. Türkiye ile Almanya arasında gücünü tarihten alan çok yakın dostluk ve ittifak bağları mevcuttur. Almanya ile büyük önem atfettiğimiz çok boyutlu iş birliğimiz her alanda çeşitlenerek hızla gelişmektedir. Ancak ben bu ziyaretimde, geleneksel iş birliği alanlarımıza ilaveten, özellikle bilim, teknoloji, ARGE, enerji, çevre, eğitim ve kültür konularına da ağırlık vereceğim'' diye konuştu. Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un ziyaretinden hemen bir yıl sonra Almanya'ya yapacağı ziyaretin ikili ilişkilere kazandırmaya çalışılan dinamizmin ve çeşitliliğin bir göstergesi olacağını dile getiren Gül, şunları kaydetti: ''Ziyaretim sırasında Sayın Wulff'la yapacağım resmi görüşmelere ilave olarak, Almanya Federal Şansölyesi, Dışişleri Bakanı ve Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı'nı da kabul edeceğim. Bu temaslarımda Almanya ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleri ile Kıbrıs ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, ülkemizi ve Almanya'yı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağım. Bildiğiniz gibi, Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortağıdır. 4500 kadar Alman firması, Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 29 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk altı ayında ticaret hacmimiz 19 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre ticaretimizin yüzde 38 arttığını göstermektedir. Ziyaretim sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik temaslarda da bulunacağım. Bu bağlamda Berlin'de düzenlenecek Türk–Alman İş Forumu'nun açılışını Sayın Wulff ile birlikte gerçekleştireceğiz. Böylelikle, iki ülke müteşebbis çevrelerinin bir araya gelmesine, geçtiğimiz yıl Sayın Wulff'un ziyaretinde Kayseri'de olduğu gibi, bu kez Berlin'de öncülük etmiş olacağız. Ziyaretim vesilesiyle iki ülke maliye bakanları tarafından imzalanacak güncellenmiş Türkiye–Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın da ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere ayrıca ivme kazandıracağı kanaatindeyim. Temaslarım sırasında Türkiye'nin AB üyeliği süreci hakkındaki görüşlerimizi de muhataplarıma aktaracağım. Ayrıca, Avrupa tarihi içinde akademik planda önemli bir yeri olan Humboldt Üniversitesinde yapacağım konuşmada Türk-Alman ilişkileri ve ülkemizin AB üyeliği hakkındaki görüşlerimi etraflı biçimde ortaya koyacağım.''