Almanya ile ABD arasında söz düellosu

G8 ve G20 zirveleri öncesinde kıtalararası söz düellosu kızıştı. ABD ile Almanya arasında ekonomi politikaları konusunda yaşanan görüş ayrılıkları zirvenin çetin geçeceğinin habercisi.



Bugün Kanada'da yapılacak G8 ve bunu izleyecek G20 liderler zirvesi öncesinde transatlantik ortaklar, basın üzerinden ekonomi politika odaklı bilek güreşine girişti. Özellikle ABD Başkanı Barack Obama ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın, finans kriziyle mücadele ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması konularında yaşadıkları görüş ayrılıkları, zirvelerin çetin müzakerelere sahne olacağını ortaya koyuyor.



Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, İngilizce yayınlanan gazetelere verdikleri demeçlerle AB'nin lokomotifi konumundaki Almanya'nın dev bütçe açığını kapatmaya yönelik tasarruf stratejisini savundular.



ABD Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz günlerde G20 ülkesi liderlerine gönderdiği mektupta, yoğun tasarruf önlemleri ve harcamaların kısıtlanmasının iktisadi büyümeyi engelleyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.



Schaeuble Financial Times gazetesine, “Hükümetler talebi canlandırmak adına kolay yola başvurup borçlanmaya bağımlı hale gelmemelidir” görüşünü savundu.





Başbakan Merkel da Wall Street Journal'daki röportajında, hükümetinin dört yıl içersinde bütçe açığını büyük ölçüde kapatmak için kararlaştırdığı yaklaşık 80 milyon euroluk tasarruf paketini savundu. Merkel, “Almanya bir çok ülkeden daha fazla küresel ekonomik krizinin aşılması için katkıda bulundu” diye konuştu. Başbakan Merkel, Avrupalılar olarak sürdürülebilir büyüme için bütçe açığının kapatılmasının hayati önem taşıdığı görüşünde.





Bankacılar ne diyor?



Zirvede masaya yatırılacak bir diğer konu da uluslararası bankacılık düzenlemeleri. Ancak Alman Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Josef Ackermann, finans sektöründe aşırı düzenleme yapılmasına karşı çıkıyor. Bankaların en önemli işlevinin ekonomiye para sağlamak olduğuna işaret eden Ackermann, bu konuda bankaların yeteri kadar hareket serbestîsine kavuşmaları için imkân tanımak gerektiğini vurguladı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ayrı görüşte. Merkel, “Biz öncelikli olarak düzenlemelerin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.







