T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya ihracattaki birinciliğini korudu

Alman mallarına talepte adeta patlama yaşanıyor. İhracat talebi öncelikle AB ülkelerinden geliyor. AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise cüzi oranda azaldı.

09 Şubat 2017 19:15

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı ve Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin yol açtığı güvensizlik ortamı ihracatçı Alman şirketlerini etkilemedi. Almanya 2016 yılında bütün dünyaya 1 trilyon 210 milyar euro tutarında mal ve hizmet ihraç etti. Böylece Almanya ihracatını yıl bazında yüzde 1,2 oranında arttırarak aralıksız üçüncü kez rekor kırmış oldu. Aynı yıl Almanya'nın ithalatı ise yüzde 0,6 oranında artarak 954,6 milyar euroya yükseldi.

Alman şirketlerinin ihracattaki başarısı tartışmalara konu olmaya da devam ediyor. Almanya aldığından daha fazlasını dışarıya sattığı için ticaret fazlası 252,9 milyar, mal ve hizmetlere ilave olarak ücret ve faizleri de kapsayan ödemeler dengesi fazlası ise 266 milyar euroya çıktı.

ABD'den sert eleştiri

Almanya'nın ihracat gücü eleştirilere de hedef oluyor. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarından Peter Navarro Almanya ve AB'yi ‘Euro kurunu suni olarak düşük tutup ABD'yi sömürmekle' itham etti. Suçlamayı sert sözlerle geri çeviren Almanya Merkez bankası Başkanı Jens Weidmann, AB'nin düşük kurla ABD ve diğer ülkeleri sömürdüğü iddiasının mesnetsiz olduğunu ve Almanya'nın ihracattaki gücünü, şirketlerinin dünya pazarlarını yakından tanımasına ve modern ürünler sunmasına borçlu olduğunu söyledi.

2016 yılında AB'deki ortaklarının Alman mallarına talebinin arttığı görüldü. Alman şirketleri AB ülkelerine yaptıkları ihracatı yıl bazında yüzde 2,2 oranında arttırarak 707,9 milyar euroya çıkardılar. Dünya ticaretindeki daralmanın ve siyasi belirsizliklerin artmasının olumsuz etkilerini ise Alman şirketleri de hissettiler. AB dışındaki ülkelere yapılan mal ve hizmet ihracı yüzde 0,2 oranında azalarak 499,6 milyar euroya geriledi. 2016'dda ihracatın bir önceki yıl düzeyinde kalacağı tahmin edilirken yılın son aylarında ihracatta güçlü bir sıçrama oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanKrallık Avrupa BirliğiDonald Trump ABDAlmanyaABD Başkanı TrumpPeter Navarro AlmanyaABDAlmanya MerkezBaşkanı Jens WeidmannDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24