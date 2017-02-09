Almanya ihracattaki birinciliğini korudu

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı ve Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin yol açtığı güvensizlik ortamı ihracatçı Alman şirketlerini etkilemedi. Almanya 2016 yılında bütün dünyaya 1 trilyon 210 milyar euro tutarında mal ve hizmet ihraç etti. Böylece Almanya ihracatını yıl bazında yüzde 1,2 oranında arttırarak aralıksız üçüncü kez rekor kırmış oldu. Aynı yıl Almanya'nın ithalatı ise yüzde 0,6 oranında artarak 954,6 milyar euroya yükseldi.

Alman şirketlerinin ihracattaki başarısı tartışmalara konu olmaya da devam ediyor. Almanya aldığından daha fazlasını dışarıya sattığı için ticaret fazlası 252,9 milyar, mal ve hizmetlere ilave olarak ücret ve faizleri de kapsayan ödemeler dengesi fazlası ise 266 milyar euroya çıktı.

ABD'den sert eleştiri

Almanya'nın ihracat gücü eleştirilere de hedef oluyor. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarından Peter Navarro Almanya ve AB'yi ‘Euro kurunu suni olarak düşük tutup ABD'yi sömürmekle' itham etti. Suçlamayı sert sözlerle geri çeviren Almanya Merkez bankası Başkanı Jens Weidmann, AB'nin düşük kurla ABD ve diğer ülkeleri sömürdüğü iddiasının mesnetsiz olduğunu ve Almanya'nın ihracattaki gücünü, şirketlerinin dünya pazarlarını yakından tanımasına ve modern ürünler sunmasına borçlu olduğunu söyledi.

2016 yılında AB'deki ortaklarının Alman mallarına talebinin arttığı görüldü. Alman şirketleri AB ülkelerine yaptıkları ihracatı yıl bazında yüzde 2,2 oranında arttırarak 707,9 milyar euroya çıkardılar. Dünya ticaretindeki daralmanın ve siyasi belirsizliklerin artmasının olumsuz etkilerini ise Alman şirketleri de hissettiler. AB dışındaki ülkelere yapılan mal ve hizmet ihracı yüzde 0,2 oranında azalarak 499,6 milyar euroya geriledi. 2016'dda ihracatın bir önceki yıl düzeyinde kalacağı tahmin edilirken yılın son aylarında ihracatta güçlü bir sıçrama oldu.

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DW, dpa, afp/AG, BÖ