Almanya ihracat rekoru kırabilir

Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü

ifo'nun tahminlerine

göre Almanya bu yıl dünya ihracat fazlası sıralamasında Çin'i

geçerek yeniden birinciliğe yükselecek. Ifo uzmanlarından

Christian Grimme, haber ajansı Reuter'e yaptığı açıklamada, 2016

sonunda Almanya'nın cari işlem fazlasının 310 milyar doları

bulmasını beklediklerini söyledi. Bu rakam gerçekleştiği

takdirde Almanya cari fazlasını bir yılda 25 milyar dolar

artırmış olacak. Çin'in cari fazlası 260 milyar, üçüncü sıradaki

Japonya'nın cari işlem fazlası ise tahminen 170 milyar doları

bulacak.

Ekonomi uzmanı Grimme, “Almanya dış ticaret fazlasını

mamul

madde ticaretinden elde ediyor. Bu yılın ilk altı ayında ihracat

ile ithalat arasındaki fark 159 milyar doları buldu. Avrupa

ülkelerinden gelen talebin artması cari fazlanın artmasında

önemli rol oynadı” dedi. Cari işlem bilançosu mal

ticaretinin

yanı sıra yurtdışıyla yapılan her türlü

transferi de kapsıyor.

Hizmet ticareti ve kalkınma yardımları da cari işlem dengesine

yansıyor.

AB ve ABD'nin hoşuna gitmiyor

Ifo Enstitüsü'nün tahminlerine göre, Almanya'nın

fazlası bu yıl

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 8,9'una çıkacak. Avrupa

Birliği (AB) Komisyonu yüzde 6'yı aşan cari fazlanın istikrar

açısından sakıncalı olduğunu duyurmuştu. Bu nedenle Komisyon

Almanya'ya sürekli olarak yurtiçi yatırımlarını arttırıp

talebi

teşvik etme ve dolayısıyla ticaret fazlasını azaltma

tavsiyesinde bulunuyor.

ABD Maliye Bakanlığı, Almanya'nın dış ticaretteki başarısının

küresel mali istikrarı riske soktuğunu öne sürüyor ve cari

fazlasını arttıran ülkelerin açık veren ülkeleri ithalatı

finanse edebilmeleri için daha fazla borçlanmaya zorladığını

savunuyor.

Cari fazla inovasyonu artırır mı?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı da (OECD) gelişmeyi

yakından izliyor. OECD'nin Almanya Masası'ndan Andres

Fuentes,

‘küresel dengesizlikten endişe duyduklarını ve Almanya'nın

yurtiçi yatırımları arttırmak suretiyle dengesizliğin azalmasına

katkıda bulunabileceğini', söyledi.

Fuentes, ihracatçı sanayi şirketlerine tanınan enerji vergisi

muafiyetinin kademeli olarak kaldırılabileceğini belirtti ve

“Enerji maliyetinin artması şirketleri enerji verimliliğine ve

yeni üretim teknolojileriyle yeni ürünlere yatırım yapmaya

teşvik edecektir” dedi. OECD uzmanı, Almanya'nın cari

dengesizliği azaltmak suretiyle büyüme hızını artırabileceğini

de sözlerine ekledi.

Çin'in cari işlemler dengesindeki fazlasının bu yıl 70 milyar

dolar azalacağı tahmin ediliyor. Çin'in ihracatı yılın ilk

çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar

azalmıştı. Çin'in ihracatı 2008/2009 yıllarındaki küresel finans

krizinden beri bu kadar düşüş kaydetmemişti.