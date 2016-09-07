Almanya ihracat rekoru kırabilir

Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü
ifo'nun tahminlerine
göre Almanya bu yıl dünya ihracat fazlası sıralamasında Çin'i
geçerek yeniden birinciliğe yükselecek. Ifo uzmanlarından
Christian Grimme, haber ajansı Reuter'e yaptığı açıklamada, 2016
sonunda Almanya'nın cari işlem fazlasının 310 milyar doları
bulmasını beklediklerini söyledi. Bu rakam gerçekleştiği
takdirde Almanya cari fazlasını bir yılda 25 milyar dolar
artırmış olacak. Çin'in cari fazlası 260 milyar, üçüncü sıradaki
Japonya'nın cari işlem fazlası ise tahminen 170 milyar doları
bulacak.
Ekonomi uzmanı Grimme, “Almanya dış ticaret fazlasını
mamul
madde ticaretinden elde ediyor. Bu yılın ilk altı ayında ihracat
ile ithalat arasındaki fark 159 milyar doları buldu. Avrupa
ülkelerinden gelen talebin artması cari fazlanın artmasında
önemli rol oynadı” dedi. Cari işlem bilançosu mal
ticaretinin
yanı sıra yurtdışıyla yapılan her türlü
transferi de kapsıyor.
Hizmet ticareti ve kalkınma yardımları da cari işlem dengesine
yansıyor.
AB ve ABD'nin hoşuna gitmiyor
Ifo Enstitüsü'nün tahminlerine göre, Almanya'nın
fazlası bu yıl
Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 8,9'una çıkacak. Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu yüzde 6'yı aşan cari fazlanın istikrar
açısından sakıncalı olduğunu duyurmuştu. Bu nedenle Komisyon
Almanya'ya sürekli olarak yurtiçi yatırımlarını arttırıp
talebi
teşvik etme ve dolayısıyla ticaret fazlasını azaltma
tavsiyesinde bulunuyor.
ABD Maliye Bakanlığı, Almanya'nın dış ticaretteki başarısının
küresel mali istikrarı riske soktuğunu öne sürüyor ve cari
fazlasını arttıran ülkelerin açık veren ülkeleri ithalatı
finanse edebilmeleri için daha fazla borçlanmaya zorladığını
savunuyor.
Cari fazla inovasyonu artırır mı?
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı da (OECD) gelişmeyi
yakından izliyor. OECD'nin Almanya Masası'ndan Andres
Fuentes,
‘küresel dengesizlikten endişe duyduklarını ve Almanya'nın
yurtiçi yatırımları arttırmak suretiyle dengesizliğin azalmasına
katkıda bulunabileceğini', söyledi.
Fuentes, ihracatçı sanayi şirketlerine tanınan enerji vergisi
muafiyetinin kademeli olarak kaldırılabileceğini belirtti ve
“Enerji maliyetinin artması şirketleri enerji verimliliğine ve
yeni üretim teknolojileriyle yeni ürünlere yatırım yapmaya
teşvik edecektir” dedi. OECD uzmanı, Almanya'nın cari
dengesizliği azaltmak suretiyle büyüme hızını artırabileceğini
de sözlerine ekledi.
Çin'in cari işlemler dengesindeki fazlasının bu yıl 70 milyar
dolar azalacağı tahmin ediliyor. Çin'in ihracatı yılın ilk
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar
azalmıştı. Çin'in ihracatı 2008/2009 yıllarındaki küresel finans
krizinden beri bu kadar düşüş kaydetmemişti.