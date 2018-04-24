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Ekonomi

Almanya ifo İş Ortamı Endeksi yine geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Nisan (DHA) -  Almanya iş dünyasındaki iyimserlik de gerilemeye işaret etti ve ifo Almanya İş Ortamı Endeksi Mart’taki 103

24 Nisan 2018 17:19

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Nisan (DHA) -  Almanya iş dünyasındaki iyimserlik de gerilemeye işaret etti ve ifo Almanya İş Ortamı Endeksi Mart’taki 103.3 düzeyinden Nisan’da 102.1 puana geriledi.
İfo Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında mevcut ekonomik duruma ilişkin gösterge ve beklentilere ilişkin gösterge kötüleşerek Almanya ekonomisinin yavaşladığına işaret etti.
İmalat sektöründe iş ortamı üçüncü bozulma ayını yaşadı. İş dünyası beklentileri Ağustos 2016’dan bu yana gördüğü en düşük düzeye geriledi. Kapasite kullanımı ise yüzde 0.3 düşüşle 87.7 düzeyine geriledi. Açıklamada toptan satış ve perakende ticarette de iş ortamı endeksinin düştüğü, tüccarların hem mevcut durumdan hem de kısa vadeli görünümden daha memnuniyetsiz hale geldikleri belirtildi.

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