Almanya: İdam referandumuna izin vermeyiz

Alman hükümeti, Türkiye'de idam cezasının halk oylamasına sunulması halinde halinde Almanya'da referandum yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Alman hükümeti Steffen Seibert, Berlin'de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bizim anayasamız ve Avrupa değerlerine aykırı olan bir tedbir konusunda Almanya'da referandum yapılması siyasi olarak düşünülemez" dedi.

Hükümet sözcüsü Seibert, "Eğer bir devletin Almanya'daki büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarında seçim veya referandum yapmak isterse, bunun izne tabi olduğunu” hatırlattı. Türkiye'den şu aşamada böyle bir talebin gelmediğini belirten Seibert, bu nedenle de Almanya'da idam referandumuna ilişkin soruların "varsayımlara” dayalı olduğunu, normal koşullarda bu tür sorulara yanıt vermediğini söyledi.

Seibert, Alman hükümetinin gelecek bu tür bir "talebi onaylamak zorunda olmadığını” da sözlerine ekledi. Seibert sözlerini "Bu şu anlama geliyor: Federal hükümet izin vermeyebilir. Almanya'da bir oylamayı yasaklayabilir… Böyle bir referandumu yasaklamak için yasal olanaklarımızı kullanacağımızı düşünüyorum” şeklinde sürdürdü.

Schulz idam referandumuna karşı çıkmıştı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve partinin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirmek için bir referandum düzenlemesi durumunda Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söylemişti.

Haftalık haber dergisi Spiegel'e konuşan Schulz, "Türk hükümeti idam cezasını yeniden uygulamak için gerçekten bir referandum düzenlerse, şunu açıkça söylemek gerekiyor: Almanya'da yaşayan Türkler için bu tür bir oylama düzenlenemez" demişti. Schulz bu konuda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile aynı görüşü paylaştığına dikkat çekmişti.

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