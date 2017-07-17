Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan 'Grup Yorum konserleri yasaklansın' talebi

Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.

Öte yandan Grup Yorum'un Almanya'nın Fulda kentinde düzenlemek istediği ‘Irkçılığa Karşı Konser' adlı konseri de geçen ay Belediye'nin yasağına takılmış, grubun taraftarları ise yasağı, kentin muhtelif yerlerinde ondan fazla miting başvurusu yaparak aşmıştı.