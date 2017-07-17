T24 LogoT24 Logo
Politika

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan 'Grup Yorum konserleri yasaklansın' talebi

Grup Yorum'un Almanya'nın Fulda kentinde düzenlemek istediği ‘Irkçılığa Karşı Konser' adlı konseri de geçen ay Belediye'nin yasağına takılmıştı

17 Temmuz 2017 21:38

Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.

Öte yandan Grup Yorum'un Almanya'nın Fulda kentinde düzenlemek istediği ‘Irkçılığa Karşı Konser' adlı konseri de geçen ay Belediye'nin yasağına takılmış, grubun taraftarları ise yasağı, kentin muhtelif yerlerinde ondan fazla miting başvurusu yaparak aşmıştı.

ETİKETLER

grup yorumkonseralmanyaalmanya içişleri bakanlığıyasaktalepaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24