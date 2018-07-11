Almanya İçişleri Bakanı'ndan NSU davası açıklaması: Karar, kurban yakınlarının acısını dindiremez

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin verdiği kararın kurban yakınlarının acısını dindiremeyeceğini söyledi.

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU’nun üyelerinden Beate Zschaepe’nin yargılandığı davada çıkan karara göre 10 farklı cinayet suçundan hüküm giydi Zschaepe müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seehofer, yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü kararla sonlanan NSU davasını değerlendirdi.

Öldürülenlerin yakınlarının geçmişte yanlış suçlamalarla karşılaştıklarını hatırlatan Seehofer, baş sanık Beate Zschaepe ve diğer dört sanık hakkında verilen kararın davadaki son nokta olduğunu ancak toplum ve güvenlik makamları için bunun bir son nokta olmadığını bildirdi.

Halkın güvenliğini koruma konusunda çalışmayı sürdüreceklerini ve güvenlik birimlerinin güçlendirileceğini kaydeden Seehofer ayrıca, Almanya'daki aşırı sağla gerekli her türlü araçla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

'Hukuk devletinin bir başarısıdır'

Federal Başsavcı Herbert Diemer de mahkemenin önemli noktalarda savcılığın mütalaasındaki talebine uyduğunu belirterek, "Kararın açıklanması hukuk devletinin bir başarısıdır." değerlendirmesini yaptı ve Zschaepe'nin suç ortağı olduğunun tespit edilmesinin önemli olduğunu savundu.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de, NSU terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılmasının sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "NSU'nun çevresi hala karanlıkta" ifadesini kullandı.

Siyasetin ve güvenlik makamlarının dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Schuster, güvenlik makamlarının geçmişte ülkedeki azınlıklara uygun davranıp davranmadıklarının da sorulması gerektiğini kaydetti.