Almanya İçişleri Bakanı: Türkiye’ye yönelik özel bir uygulama yok

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ankara'nın iltica etmek isteyen Türk subaylarının başvurularının değerlendirilmemesi yönündeki talebini reddetti. Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Bakan de Maiziere, "Türkiye'ye yönelik özel bir uygulama olmadığını” vurguladı. Bakan de Maiziere, "Federal Göç ve Uyum Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde tek başına veriyor. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli” dedi.

Hafta sonunda haftalık Der Spiegel dergisinde ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programda yer alan haberde, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, Alman medyasında çıkan haberlerin ardından "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması” açıklamasını yapmıştı. Türk hükümeti, NATO üslerinde görev yapan çoğunu üst düzey subayların oluşturduğu Türk askeri personelini darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fettullah Gülen hareketine mensup olmakla suçluyor.

Türkiye'den sığınma başvurularında artış

Ayrıca İçişleri Bakanı de Maiziere, iltica etmek isteyen Türklerin başvurularının kabul edilme oranın düşük olduğunu belirterek, 2016'da başvuruların yüzde 8'inin kabul edildiğini ifade etti. Ancak de Maiziere, geçen yıl Türkiye'den sığınma başvurularının arttığını da sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth da hafta başında yaptığı açıklamada, 2015 yılında Türkiye’den Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının sayısı bin 700 civarındayken iken bu sayının 2016’da 5 bin 700’i aştığını dile getirmişti.

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dpa/DW, JD/GA