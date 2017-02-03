T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya İçişleri Bakanı: Türkiye’ye yönelik özel bir uygulama yok

Darbe girişimi sonrasında Almanya’ya sığınma başvurusu yapan Türk subayları, Ankara ile Berlin arasında tartışma yaratıyor. Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere, Ankara’nın subayların iade edilmesi çağrısını reddetti.

03 Şubat 2017 15:14

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ankara'nın iltica etmek isteyen Türk subaylarının başvurularının değerlendirilmemesi yönündeki talebini reddetti. Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Bakan de Maiziere, "Türkiye'ye yönelik özel bir uygulama olmadığını” vurguladı. Bakan de Maiziere, "Federal Göç ve Uyum Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde tek başına veriyor. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli” dedi.

Hafta sonunda haftalık Der Spiegel dergisinde ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programda yer alan haberde, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, Alman medyasında çıkan haberlerin ardından "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması” açıklamasını yapmıştı. Türk hükümeti, NATO üslerinde görev yapan çoğunu üst düzey subayların oluşturduğu Türk askeri personelini darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fettullah Gülen hareketine mensup olmakla suçluyor.

Türkiye'den sığınma başvurularında artış

Ayrıca İçişleri Bakanı de Maiziere, iltica etmek isteyen Türklerin başvurularının kabul edilme oranın düşük olduğunu belirterek, 2016'da başvuruların yüzde 8'inin kabul edildiğini ifade etti. Ancak de Maiziere, geçen yıl Türkiye'den sığınma başvurularının arttığını da sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth da hafta başında yaptığı açıklamada, 2015 yılında Türkiye’den Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının sayısı bin 700 civarındayken iken bu sayının 2016’da 5 bin 700’i aştığını dile getirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DarbeAlmanyaTürkAnkaraBerlinBakanıMaiziere AnkaraBakanı ThomasNeuen PresseHristiyan Demokrat BirlikBakanMaiziereGöçUyum DairesiTürklerinDer SpiegelARDReport MainzNATOTemmuz&rsquo;dakiAlmanya&rsquo;yaSavunma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24