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Dünya

Almanya İçişleri Bakanı: İslam, Almanya'ya ait değildir

"Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir"

16 Mart 2018 15:37

Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını söyleyerek, "Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir" ifadesini kullandı.

Seehofer, Bild gazetesine verdiği mülakatta, "İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır. Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir. Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış olur" dedi.

"Karşılıklı anlayış ve saygıya ihtiyacımız var"

Müslümanların toplumla bütünleştirilmesi amacıyla İslam konferanslarını yeniden başlatmak istediklerini belirten Seehofer, "İslam cemaatleriyle oturup diyalog imkanı aramalı ve gerektiğinde diyalogu genişletmeliyiz” dedi. Seehofer "Müslümanlar yanı başımızda ya da bize karşı değil, bizimle birlikte yaşamalılar. Bunu başarabilmek için karşılıklı anlayış ve saygıya ihtiyacımız var. Bunu da ancak konuşarak halledebiliriz” dedi.

Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff, 2010 yılında İslam'ın Almanya'ya ait olduğunu söylemiş ve bu  söylem ülkede tartışmalara yol açmıştı. Başbakan Angela Merkel yaşanan tartışmada Wulff'a destek vermiş, Seehofer ise bu konuda yorumda bulunmak istememişti. Hristiyan Birlik partilerinin diğer önde gelenleri de Wullf'un açıklamasına karşı çıkmıştı.

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