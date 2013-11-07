Almanya İçişleri Bakanı: Çifte vatandaşlık göçmenlerin ülkeye uyumunda engel

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında süren koalisyon müzakerelerinde, iç politika konusunda büyük görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanı Hans- Peter Friedrich, pazarlıklar kapsamında kurulan çalışma gurubunun çarşamba günü yapılan bir toplantısında, Sosyal Demokrat PArti'nin çifte vatandaşlığa olanak tanınması yönündeki talebini geri çevirdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Hrıstiyan Birlik Partileri adına grupta yer alan Friedrich, Almanya'da göçmenlere çifte vatandaşlık imkânı tanınmasının, göçmenlerin topluma uyumuna büyük zarar vereceğini ve engelleyeceğini ifade etti. Bakan, "Bir kişi Almanya'da yaşıyor ve Almanya'da kalmak istiyorsa, kendini burayla özdeşleştirmeli" dedi.

Friedrich aynı zamanda, göçmenlerin hangi vatandaşlığı seçeceklerine karar verme süresi için sunduğu öneriyi tekrar ederek, vatandaşlığa geçme yaşının 23'ten, 30 ya da 40 yaşına çekilmesi gerektiğini söyledi.

Eşcinsel evliliklere karşı

İçişleri Bakanı, çalışma gurubu toplantısında, eşcinsel evlilikleri konusunda da görüş bildirerek, eşcinsel çiftlerin evlenmesine karşı olduğunu ifade etti. Evliliğin söz konusu olamayacağını belirten bakan, eşcinsellerin birlikteliklerini tescil ettirebileceklerini kaydetti.

Çalışma gurubunu Sosyal Demokrat Parti adına yöneten Thomas Oppermann ise toplantının açılışında, eşcinsel evliliğine izin verilmesi durumunda, eşcinsellerin evlat edinmesinin de yolunun açılacağını ifade etti.

Çifte vatandaşlık ve eşcinsel çiftlere evlilik hakkı Sosyal Demokrat Parti'nin en önemli talepleri arasında yer alıyor. Partiler arasında tartışmalı olan konuların arabulucular arasında yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.