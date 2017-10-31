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Dünya

Almanya İçişleri Bakanı: Batı, İslamcı terörizmin hedefinde

Schwerin'deki operasyonla Almanya'da büyük bir terör saldırısının engellendiği belirtildi

31 Ekim 2017 23:39

Almanya’nın kuzeyindeki Schwerin kentinde büyük bir bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen bir Suriyeli gözaltına alındı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizére, Almanya’da büyük bir terör saldırısının engellendiğini söyledi.

Federal Polis, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Eyalet Emniyet Teşkilatı özel kuvvetleri tarafından Schwerin'in Neu Zippendorf semtinde operasyon düzenlendi. Karlsruhe'deki Federal Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada,  gözaltına alınan 19 yaşındaki Suriyeli'nin temmuz ayından beri Almanya'da tahrip gücü yüksek patlayıcı maddelerle bombalı saldırı planladığı ve somut hazırlıklar içinde olduğu belirtildi.

"Hedefi mümkün olduğunca çok insanı öldürmek"

Açıklamada, Yamen A. adlı zanlının hedefinin mümkün olduğunca çok insanı öldürmek ve yaralamak olduğu, hedefine ulaşmak için internet üzerinden bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddeler ısmarladığı dile getirildi.

Açıklamaya göre, sülfirik asit ve içinde hidrojen peroksit bulunan bir madde ısmarlayan zanlının, bunlarla tahrip gücü yüksek, TATP olarak da bilinen aceton peroksit üretmeyi hedeflediği tahmin ediliyor. Ayrıca eylül ayında 10 kilo hidrojen peroksit ısmarladığı, ancak siparişin bilinmeyen bir nedenle iptal edildiği belirtildi. Bunun yanı sıra zanlının evinde yapılan aramada, uzaktan kumanda yapımında kullanılan maddeler bulunduğu kaydedildi.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, zanlının, kendisini "Halife'nin Askeri” olarak tanıtan bir IŞİD üyesi ile sosyal medya üzerinden bağlantıda olduğu kaydedildi. Kimliği henüz belirlenmeyen bu kişinin, zanlının planlarını ne kadar desteklediğinin bilinmediği ifade edildi. Açıklamaya göre, zanlının saldırı planını tek başına yapıp yapmadığı da belirsizliğini koruyor. Olayla bağlantılı olarak Schwerin ve Hamburg'da bazı evlerde arama yapıldı.

"Kanıtları ortaya koymak için geç, ama tehlikeyi önlemek için erken"

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére tarafından yapılan yazılı açıklamada, Schwerin'deki operasyonla "Almanya'da büyük bir terör saldırısının engellendiği” belirtildi. İçişleri Bakanı de Maizére, "doğru zamanda düzenlendiğine” dikkat çektiği operasyonun "kanıtları ortaya koymak için geç, ama tehlikeyi önlemek için yeterince erken olduğunu” kaydetti.

Almanya’da terör saldırısı tehlikesinin hâlâ yüksek olduğunu ifade eden Bakan de Maizére, "Almanya, Avrupa ve Batı’nın İslamcı terörizmin hedefinde yer aldığını” belirtti.

Zanlının 24 saat içinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

 

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AlmanyaThomas de MaiziereYamen ASuriyeliBatıİslamcı terörizm

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