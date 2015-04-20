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İşte 1915'e 'soykırım' demeye hazırlanan Almanya'da oylanacak metinde yer alan ifadeler

Almanya'da oylanacak bildirinin bağlayıcılığı bulunmuyor

20 Nisan 2015 20:29

Almanya Federal Parlamentosu, 1915 kıyımını 'soykırım' olarak tanımlayan karar tasarısını 24 Nisan'da oylamaya hazırlanırken, Şansölye Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, bildirideki ‘soykırım’ ifadesini destekleyeceklerini açıkladı.

Hükümeti oluşturan partiler tarafından hazırlanan, fakat bağlayıcılığı bulunmayan tasarıda, Ermenilerin kaderinini; katliam, etnik temizlik, sürgün ve soykırımların 20. yüzyıldaki bir örneği olduğu ifadelerine yer veriliyor.

Koalisyon partileri grubunun ortak açıklamasında şöyle denildi:

“Biz önergede o zamanki Jön Türk rejiminin talimatıyla 24 Nisan 1915’te Osmanlı Konstantinopolü’nde bir milyonu aşkın etnik Ermeni’nin planlı olarak tehcir ve kıyımına başlandığına dikkat çekmek istiyoruz. Onların kaderi 20’nci yüzyılda korkunç biçimde yaşanan kitlesel kıyım, etnik temizlik, tehcir ve soykırım tarihine bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda Holocaust’un (Yahudi soykırımı) eşsiz olduğunun ve Almanya’nın bunun suç ve sorumluluğunu taşıdığının bilincindeyiz.”

Almanya hükümeti şu ana kadar 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı. Reuters'te yer alan habere göre, Berlin'in resmi tutumunda değişikliğe gideceğinin işaretini veren hükümet sözcüsü Steffen Seibert, konuyla ilgili milletvekilleriyle istişarelerde bulunduklarını ve hazırlanan tasarının arkasında olduklarını ifade etti.

Süddeutsche Zeitung'a konuşan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Ermenilere yapılanların 'soykırım' olarak adlandırılabileceğini belirtti fakat bunun Ankara ve Erivan arasında ciddi diyalogu imkansız hale getirebileceği yönündeki endişesini de edile getirdi.

Almanya'da iktidar partileri mecliste çok büyük çoğunluğa sahip. Muhalefetteki partilerin de tasarıya destek vereceği tahmin ediliyor. 

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