Almanya Hükümet Sözcüsü: Türkiye'deki seçilmiş hükümeti destekliyoruz

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Türkiye’de yaşanan darbe girişimiyle ilişkin açıklamada demokratik düzene saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Seibert, Alman hükümetinin Twitter hesabında insan hayatını korumak için her şeyin yapılması gerektiğini yazdı. Siebert, Alman hükümetinin "Türkiye'deki seçilmiş hükümeti desteklediğini" söyledi.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir de Türkiye’de yaşanan olaylara Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Özdemir “Ne askeri darbe ne de sivil diktatörlük. Türkiye’nin ihtiyacı olan, herkes için gerçek demokrasi. Vakit harcamaksızın, hemen şimdi!” ifadelerini kullandı.