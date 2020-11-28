Almanya, hidrojenle çalışan trenlerle karbondioksit salınımını azaltmaya hazırlanıyor

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Teknoloji şirketi Siemens ve Almanya devletine ait demiryolu şirketi Deutsche Bahn, hidrojenle çalışan bir treni denemeye hazırlandıklarını bildirdi.

Bahsi geçen trenin 600 kilometreden fazla yol gidebileceği belirtiliyor. Bu trenin kullanımına başlanması karbondioksit salınımının azalmasına yol açacak ve bin 300 dizel çoklu birimin kullanıma son verecek.

Mireo Plus H isimli tren, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 3 şehir arasındaki seferelerde kullanılacak. Bu rotalarda normalde dizelle çalışan üniteler kullanılıyordu. Şirketler, yeni trenin yılda 330 ton daha az karbondioksit salınımına yol açacağını bildirdi.

Mireo Plus H, hidjrojen ve oksijeni elektriğe çeviren bir batarya kullanacak.

Deutsche Bahn 2050 yılına kadar dizel tren kullanımına son vermeyi hedefliyor.