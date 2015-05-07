Almanya hedefin gerisinden geliyor



Almanya hükümeti iddialı bir hedef göstermiş ve 2020 yılında bir milyon Alman'ın elektrikli otomobile bineceğini duyurmuştu. İyimserler, ‘son derece azimli ama başarılması mümkün' derken kötümser olanlar, ‘Merkel hükümeti hayal kuruyor', diyor. Hem pahalı hem de menzili kısa olduğu için elektrikli otomobil fazla alıcı bulmuyor.

Diğer Alman şirketleri gibi Daimler holdinginin yönetim kurulu başkanı Dieter Zetsche de elektrikli otomobillerin teknik altyapısının hazırlanmasında ev ödevlerini tamamladıklarını söylüyor. Zetsche her yıl düzenlenen Berlin'deki ‘elektrikli hareketlilik' buluşmasında da sözlerini tekrarladı.

Zetsche “Her yıl bu konferansta aynı şeyleri söylemeye alıştık. Geçen yılki sözlerimi tekrarlasam kimse farkına varmaz. Almanya bir milyon elektrikli otomobili trafiğe çıkarma yolunda son derece sınırlı ilerleme sağladığı için bizlere de söyleyecek başka şey kalmıyor” şeklinde konuştu.

Hedefe daha 970 bin otomobil var

Bundan beş yıl önce Merkel hükümeti, otomotivcilik şirketleri ve bilim çevreleri ‘2020 yılında bir milyon elektrikli otomobil' için yön tayin etmişti. Bu rakama ulaşılabilmesi için kalan süre zarfında 970 bin elektro otomobilin daha satılması gerekiyor. McKinsey danışmanlık şirketinin sıralamasına göre, Portekiz, Danimarka ve Norveç gibi ülkeler bu alanda Almanya'yı geride bıraktı. En fazla elektrikli otomobilin olduğu ülkeler arasında Almanya on birinci sırayı alıyor.

Alman otomobil imalatçıları birliği başkanı Matthias Wissmann arz açısından sıkıntı olmadığını söylüyor. Wissmann “Dünyadaki bütün uzmanlar Almanya'nın bu branşın en iyisi olduğunu söylüyor. Elektrikli otomobilde Japonlar ve Amerikalılar da iddialılar. McKinsey'e göre en fazla çeşit Almanya'da var. Piyasada Alman malı 17 model elektrikli otomobil satılıyor. Bu yıl 12 yeni model daha çıkacak” açıklamasını yapıyor.

29 çeşit elektro otomobil var ama fiyatları el yakıyor. Benzinin ucuzlaması da elektrikli talebinin düşmesine yol açtı. Anketlere göre Alman müşteri elektrikli otomobile klasik otomobilden iki ila üç bin eurodan fazla para ödemek istemiyor. Bu fark otomotivcilere yetmiyor. B-Sınıfı Mercedes'in benzin motorlusu 27 bin, elektriklisi ise 39 bin euroya satılıyor.

Ar-Ge masrafları çok yüksek

Yönetim kurulu başkanı Zetsche geliştirme masraflarının çok yüksek olması nedeniyle daha düşük fiyat veremediklerini söylüyor: “Rakiplerimizin bilançolarını tanımıyorum ama hepimizin elektrikli otomobili maliyetinin altında sattığımızı ve daha fazla indirim yapamayacağımızı söyleyebilirim.”

Üretim arttıkça elektrikli otomobilin maliyeti düşecek. Maliyetin düşmesi içinse daha fazla elektrikli otomobil satılması gerekiyor. Daimler yönetim kurulu başkanı Dieter Zetsche bu aşamada devletin devreye girip teşvik uygulamasını istiyor.

Zetsche “Elektrikli otomobilin dezavantajları giderilinceye kadar, yani kısa bir süre için devlet yardımcı olmalı. Örneğin vergi indirimi geliştirme süresini kısaltabilir. Almanya'nın nasıl bir yol izleyeceğine karar vermemiz lazım. Mevcut şartlar altında bir milyon adede ulaşmamız mümkün değil” diyor.

Elektrikli otomobil piyasasındaki hızlı gelişmeye ayak uydurmak şart. 2020 yılına kadar karbondioksit emisyonu ortalamasının 95 grama indirilebilmesi için daha fazla elektrikli otomobil satılması gerekiyor. Alman otomotivciliği ihmale gelmeyecek kadar önemli bir ekonomik faktör olduğu için şirketler devletten de yardım elini uzatmasını bekliyor.