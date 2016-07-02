Almanya havaalanlarında güvenliği artırıyor

Atatürk Havaalanı’nda onlarca kişinin ölümüne yol açan terör

saldırılarının ardından Almanya, havaalanlarındaki güvenlik

önlemlerini gözden geçirdi. Alman Havaalanları Birliği (ADV) Genel Müdürü Ralph Beisel, Alman havalimanlarında güvenliği daha da iyileştirmek istediklerini belirtti. Heilbronner Stimme gazetesine açıklama yapan Ralph Beisel, bu kapsamda üniformalı ve sivil güvenlik görevlilerinin sayısının yeniden artırılacağını söyledi.



Uzmanlar görevlendirilecek



Havaalanlarında tehlikeli olabilecek kişileri erken tespit edebilecek uzmanlar da bulunacak. Ralph Beisel, “havaalanlarında dolaşan uzmanların, şüpheli kişileri tespit etmeye yönelik gözlemi sonucu potansiyel suçlular daha çabuk yakalanacak. Böyle bir durumda kişilerin sorgulanması ve yakalanması da söz konusu olabilir“ şeklinde konuştu.

Ayrıca video kameralarıyla denetim yapıldığı sırada, yüzleri

tanımaya da olanak sağlayan bir sistem üzerinde çalışılıyor. Beisel, Avrupa Birliği Komisyonu'nun havaalanlarında ‘vücut tarayıcı‘ cihazların daha kapsamlı kullanılması yönündeki isteğini de hatırlattı. Beisel, bu nedenle ileride tüm büyük Alman havaalanlarında vücut tarayıcı cihazların kullanılacağına kanaat getiriyor.

Özel güvenlik görevlileri güvenilir mi?

Alman Havaalanları Birliği Genel Müdürü, alanlardaki özel güvenlik hizmetlerinden tereddüt etmediklerini de dile getirdi. Özel güvenlik personeli ile bagajları kontrol eden görevlilerin federal polislerin gözetiminde çalıştığını söyleyen Ralph Beisel, bir hadise yaşandığında federal polisin hemen olay yerine geldiğini söyledi.