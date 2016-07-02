T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya havaalanlarında güvenliği artırıyor

İstanbul ve Brüksel’deki havalimanı saldırılarının ardından Almanya güvenliği daha da artırmayı planlıyor. Bu yönde atılacak adımların başında havaalanında uzmanların görevlendirilmesi geliyor.

02 Temmuz 2016 17:11

Atatürk Havaalanı’nda onlarca kişinin ölümüne yol açan terör
saldırılarının ardından Almanya, havaalanlarındaki güvenlik
önlemlerini gözden geçirdi. Alman Havaalanları Birliği (ADV) Genel Müdürü Ralph Beisel, Alman havalimanlarında güvenliği daha da iyileştirmek istediklerini belirtti. Heilbronner Stimme gazetesine açıklama yapan Ralph Beisel, bu kapsamda üniformalı ve sivil güvenlik görevlilerinin sayısının yeniden artırılacağını söyledi.
 

Uzmanlar görevlendirilecek
 

Havaalanlarında tehlikeli olabilecek kişileri erken tespit edebilecek uzmanlar da bulunacak. Ralph Beisel, “havaalanlarında dolaşan uzmanların, şüpheli kişileri tespit etmeye yönelik gözlemi sonucu potansiyel suçlular daha çabuk yakalanacak. Böyle bir durumda kişilerin sorgulanması ve yakalanması da söz konusu olabilir“ şeklinde konuştu.

Ayrıca video kameralarıyla denetim yapıldığı sırada, yüzleri
tanımaya da olanak sağlayan bir sistem üzerinde çalışılıyor. Beisel, Avrupa Birliği Komisyonu'nun havaalanlarında ‘vücut tarayıcı‘ cihazların daha kapsamlı kullanılması yönündeki isteğini de hatırlattı. Beisel, bu nedenle ileride tüm büyük Alman havaalanlarında vücut tarayıcı cihazların kullanılacağına kanaat getiriyor.   

Özel güvenlik görevlileri güvenilir mi?

Alman Havaalanları Birliği Genel Müdürü, alanlardaki özel güvenlik hizmetlerinden tereddüt etmediklerini de dile getirdi. Özel güvenlik personeli ile bagajları kontrol eden görevlilerin federal polislerin gözetiminde çalıştığını söyleyen Ralph Beisel, bir hadise yaşandığında federal polisin hemen olay yerine geldiğini söyledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrükselAlmanyaHavaalanıHavaalanları BirliğiGenel MüdürüRalph Beisel AlmanStimmeRalph BeiselHavaalanlarındaBeiselAvrupa BirliğiKomisyonuAlmanHavaalanları Birliği Genel MüdürüDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24