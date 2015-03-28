Almanya, Germanwings kazasında ölenleri devlet töreniyle anacak



Germanwings kazasında hayatını kaybedenler, 17 Nisan'da Köln Katedrali'nde düzenlecek bir törenle anılacak. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Fransa, İspanya ve kazada can veren diğer yolcuların vatandaşı olduğu ülkelerin temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

İkinci kara kutu hâlâ bulunamadı

Bu arada enkaz çalışmaları beşinci gününe girdi. Uzmanlar ikinci kara kutuyu aramaya devam ediyor. Yolcu uçaklarında kısaca FDR ve CVR olarak anılan iki kara kutu bulunuyor. FDR uçuşa dair teknik verileri, CVR ise kokpitte pilotlar arasında geçen konuşmaları kaydediyor. CVR, kazadan bir süre sonra bulunmuştu.

'Yardımcı pilot kaza günü raporluydu'

Germanwings Havayolları'nın 9525 sefer sayılı uçağı Salı günü Fransız Alpleri'nde düşmüştü. Barselona-Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Fransız yetkililer, uçağın kara kutusunda yer alan ses kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından uçağın yardımcı pilot tarafından kasten düşürüldüğü sonucuna varmıştı. Pilotun evinde arama yapan Alman savcılar ise "yardımcı pilotun kaza günü raporlu olduğunu" saptamıştı.