Almanya füzesavar bataryalarını Türkiye'den çekiyor

Askeri literatürde ‘görev' olarak adlandırılan yurtdışı

misyonu son buluyor, beklendiğinden de

çabuk bitiyor. Alman Patriot havasavar roketleri 2013 yılından beri Kahramanmaraş'ta

üslendiriliyor. Suriye sınırını kontrol eden 250 Alman askeri de aynı yerde görev yapıyor.

Kontrol görevine gerek kalmadığı için birlik geri çekiliyor.

NATO, Suriye'nin balistik füzelerinden Türkiye'ye gelebilecek tehlikeyi ‘son derece düşük'

olarak derecelendiriyor. Brüksel'deki askeri strateji uzmanları, Suriye'de

savaşan taraflardan

herhangi birinin Türkiye topraklarına füze fırlatmasını ihtimal dışı buluyorlar. Bu nedenle bu

füzeleri tahrip etmek için Kahramanmaraş'ta üslendirilen Patriot'lara lüzum kalmıyor. Bu

misyonun baş aktörleri olan Almanya ve ABD, bataryalarını Türkiye'den çekmeye hazırlanıyor.

Bölgeyi korku ve endişeye sevk eden Beşar Esad'ın füzeleri değil, farklı yöntemlerle savaşan

terör örgütü IŞİD.

IŞİD'in bu kadar güçlenmesinde, gaddar terör milisiyle

mücadeleye uzun zaman seyirci kalan

Türkiye'nin de payı oldu. Türkiye, sürpriz çifte darbeyle devreye girdi. IŞİD'e karşı operasyon

başlatırken aynı zamanda PKK'yı da vurmaya başladı. Böylece bölgede yeni cepheler açılmış

oldu.

Bu gergin ortamda Alman ordusunun Kahramanmaraş'taki mevcudiyetini sürdürmesi

için

neden kalmamıştı. Türkiye'nin iç çatışmalarına çekilme tehlikesi artmıştı. Tek bir füzenin dahi

tahrip edilmesini gerektiren bir durum hasıl olmamışken Patriot'ların hala orada

bulundurulması askeri bakımdan zaten anlamını kaybetmişti. Patriot'lar öncelikle müttefik

Türkiye'ye jestte bulunmak amacıyla oraya gönderilmişti. Almanya ve ABD'nin

askerlerini

çekmesi doğru bir karardır. Aynı zamanda Türk hükümetini düşünmeye sevk edecek bir

karardır da.