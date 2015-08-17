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Dünya
Deutsche Welle

Almanya füzesavar bataryalarını Türkiye'den çekiyor

DW'den Nina Werkhäuser Alman Patriot'larının Türkiye'den çekilmesini doğru buluyor.

17 Ağustos 2015 22:53

Askeri literatürde ‘görev' olarak adlandırılan yurtdışı
misyonu son buluyor, beklendiğinden de
çabuk bitiyor. Alman Patriot havasavar roketleri 2013 yılından beri Kahramanmaraş'ta
üslendiriliyor. Suriye sınırını kontrol eden 250 Alman askeri de aynı yerde görev yapıyor.
Kontrol görevine gerek kalmadığı için birlik geri çekiliyor.
NATO, Suriye'nin balistik füzelerinden Türkiye'ye gelebilecek tehlikeyi ‘son derece düşük'
olarak derecelendiriyor. Brüksel'deki askeri strateji uzmanları, Suriye'de
savaşan taraflardan
herhangi birinin Türkiye topraklarına füze fırlatmasını ihtimal dışı buluyorlar. Bu nedenle bu
füzeleri tahrip etmek için Kahramanmaraş'ta üslendirilen Patriot'lara lüzum kalmıyor. Bu
misyonun baş aktörleri olan Almanya ve ABD, bataryalarını Türkiye'den çekmeye hazırlanıyor.
Bölgeyi korku ve endişeye sevk eden Beşar Esad'ın füzeleri değil, farklı yöntemlerle savaşan
terör örgütü IŞİD.
IŞİD'in bu kadar güçlenmesinde, gaddar terör milisiyle
mücadeleye uzun zaman seyirci kalan
Türkiye'nin de payı oldu. Türkiye, sürpriz çifte darbeyle devreye girdi. IŞİD'e karşı operasyon
başlatırken aynı zamanda PKK'yı da vurmaya başladı. Böylece bölgede yeni cepheler açılmış
oldu.
Bu gergin ortamda Alman ordusunun Kahramanmaraş'taki mevcudiyetini sürdürmesi
için
neden kalmamıştı. Türkiye'nin iç çatışmalarına çekilme tehlikesi artmıştı. Tek bir füzenin dahi
tahrip edilmesini gerektiren bir durum hasıl olmamışken Patriot'ların hala orada
bulundurulması askeri bakımdan zaten anlamını kaybetmişti. Patriot'lar öncelikle müttefik
Türkiye'ye jestte bulunmak amacıyla oraya gönderilmişti. Almanya ve ABD'nin
askerlerini
çekmesi doğru bir karardır. Aynı zamanda Türk hükümetini düşünmeye sevk edecek bir
karardır da.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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