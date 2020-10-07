Almanya Futbol Federasyonu'na vergi kaçakçılığı baskını!

Almanya'da, Frankfurt Başsavcılığı'nın talimatı ile Futbol Federasyonu Merkezi ile halen görevdeki ve eski federasyon yetkililerinin evlerinde vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskın düzenlendi ve araştırma yapıldı.



Bu akşam Türkiye ile özel maçta karşılaşacak olan Almanya'da federasyona, vergi kaçakçılığı iddiası sonrası başsavcılık talimatıyla baskın yapıldı.

Yöneticilerin ev ve işyerlerinde arama

Frankfurt Başsavcılığı'nın sabah saatlerinde verdiği talimatla, çok sayıda mali polis ve güvenlik güçleri Almanya Futbol Federasyonu merkez binasında arama yapmaya başladı.



Federasyonun 6 eski yöneticisi ve mevcut yöneticileri de kapsayan soruşturmada, eski ve yeni tüm yöneticilerin ev ve iş yerlerinde aramalar devam ederken, çalışmaların 5 eyaleti kapsadığı vurgulandı.

4.7 milyon Euro'luk vergi kaçırıldı

Gelen ilk bilgilere göre; 2014-2015 yıllarında Almanya Milli Takımı'nın iç sahada oynadığı maçlar için çevre reklamlarından elde edilen gelirlerin vergi beyannamelerinde usulsüzlük yapıldığı ve 4.7 milyon Euro'luk bir miktarın vergiden kaçırıldığı belirtildi.

Araştırmaların ve soruşturmaların gün boyunca devam edeceği ve en geç akşam saatlerinde net bilgilere ulaşılacağı ifade edildi.