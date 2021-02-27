Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Firtz Keller: Mesut Özil böyle gitmemeliydi, hatalar yapıldı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Firtz Keller, Mesut Özil'e haksızlık yaptıklarını söyledi. Keller, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı" dedi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Firtz Keller, Mesut Özil'in milli takımı bırakma sürecinde hata yaptıklarını kabul etti. Keller, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de sonunda ülke olarak hata yaptıklarını kabul etti.

Keller, Bild'e yaptığı açıklamada, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine Koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim" şeklinde konuştu.

"Asla oynamam" demişti

Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçen günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu. Özil ise Fenerbahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde "Almanya Milli Takımı'na geri dönüş olabilir mi?" sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum" yanıtını vermişti.