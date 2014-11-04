Almanya felce uğrayacak



Almanya'da toplu ulaşımın en önemli ayağını oluşturan demiryolu işletmesi Deutsche Bahn (DB) perşembe gününden itibaren tarihinin en uzun grevine başlayacak. Makinistlerin grevinin önce çarşamba günü öğleden sonra mal taşıyan trenlerle başlaması öngörülüyor. Ardından çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 02:00'den itibaren de yolcu trenlerinin makinistleri iş bırakacak. Makinistler Sendikası (GDL), toplam dört gün sürecek olan grevin pazartesi sabahı saat 04:00'te sona ereceğini açıkladı.

Deutsche Bahn'daki grevin Almanya'da toplu ulaşımı ve günlük hayatı felce uğratacağı tahmin ediliyor. Grevin özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25'inci yıldönümünün kutlanacağı ve binlerce kişinin katılmasının beklendiği törenleri etkileyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle greve tepki gösteren Berlin'deki turizmciler, kararın bencilce olduğu eleştirisinde bulundu.

DB kızgın

Makinistlerin grev kararına tepki gösteren Deutsche Bahn Personel Bölümü Şefi Ulrich Weber, grev çağrısının kötü niyetle çıkarılmış bir zorluk olduğunu savunurken Deutsche Bahn Başkanı Rüdiger Grube de sendikaya uzlaşma çağrısı yaptı,

Makinistler Sendikası Başkanı Claus Weselsky ise toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 5 maaş zammı ve hafta sonu çalışma sürelerinin kısaltılması yönündeki taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. Makinist, yemekli vagon çalışanı ya da kondüktor, tüm Deutsche Bahn çalışanı üyelerinin haklarını savunmak zorunda olduklarını belirten Weselsky, Deutsche Bahn'ın toplu görüşmelerde kendilerinden makinistler dışında kimseyi temsil etmemelerini istediğini söyledi. Bu da taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarının başında geliyor.

Hafta sonu yapılan son görüşmelerin de başarısızlığa uğramasının ardından sendika, grev kararı aldıklarını açıkladı.

Alman ekonomisinden uyarı

Alman ekonomisi de grevin olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Achim Dercks, yolcuların kızgınlığının yanı sıra yük trenleriyle taşınan malların bozulabileceğini belirtti. Pro Bahn adlı yolcu birliğinin başkanı Gerd Aschoff da yolcuların makinistlerin grevini giderek daha az anlayışla karşıladığını söyledi.