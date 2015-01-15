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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Federal Meclisi'nde kritik oturum

Çocuk pornografisiyle suçlanan eski milletvekili Sebastian Edathy ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bugün toplanıyor. Komisyon, aralarında eski polis şefinin de bulunduğu kişileri dinleyecek.

15 Ocak 2015 14:37


Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski milletvekili Sebastian Edathy, Federal Meclis Araştırma Komisyonu’na geçen ay verdiği ifadede SPD yönetiminin hakkında çocuk pornografisi suçundan soruşturma yürütüldüğü konusunda kendisini uyarmadığını söylemişti.

Edathy, buna karşılık SPD milletvekili Michael Hartmann'ı suçlamıştı. Edathy, SPD'nin içişleri uzmanlarından Hartmann'ın Federal Emniyet Teşkilâtı (BKA) eski şefi Jörg Ziercke tarafından soruşturma konusunda bilgilendirildiğini, Hartmann'ın da kendisini uyardığını iddia etmişti. Komisyon karşısına çıkan Michael Hartmann, Edathy'in iddiasını reddetmişti.

Hartmann ile birlikte Edathy'nin ithamına maruz kalan eski polis müdürü Ziercke de bugün komisyonda ifade verecek. Komisyon bugün ayrıca Edathy'nin ifadesini almaya devam edecek.

Edathy olayının şimdiye kadar bir bakanın istifasına yol açtığına dikkat çeken gözlemciler, Federal Meclis Araştırma Komisyonu’na yansıyacak yeni bilgiler ışığında başka önemli siyasi gelişmelerin kaydedilmesinin de mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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