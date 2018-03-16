T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya Eyalet Entegrasyon Bakanları toplandı

Taner Tüzün / Nürnberg, 16 Mart (DHA) - Almanya Eyaletler Entegrasyon Bakanları, Nürnberg Grand Otel’de bir araya geldi

16 Mart 2018 13:33

Taner Tüzün / Nürnberg, 16 Mart (DHA) - Almanya Eyaletler Entegrasyon Bakanları, Nürnberg Grand Otel’de bir araya geldi. Kongreye Bavyera Entegrasyon Bakanı Emilia Müller başkanlık etti. Kongre sonuç bildirisi bugün öğleden sonra yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak.

İki gün süren ve bugün sona erecek 13’üncü Kongre\'de slogan, “Bütünleşme-Yönlendirme Yoluyla Birleşme” oldu. Kongrenin  amacı, Federal hükümetin temsilcileri ile birlikte, başarılı bir entegrasyon ve bununla ilgili zorlukların ön koşulları konusunda tavsiyeler bulunmaktı.

Bugün öğleden sonra sona erecek kongre sonuçları yapılacak bir basın toplantısı ile açıklanacak. 13. Entegrasyon Bakanları Konferansına katılan Bakan, sekreter ve senatörler şöyle:
Bakan Dieter Lauinger (Thuringia), Devlet Sekreteri Christiane Rohleder (Rheinland-Pfalz), Bakan Dr. Joachim Damga (Nordrhein-Westfalen), Bakan Stefanie Drese (Mecklenburg-Vorpommern), Devlet Sekreteri Torsten Geerdts (Schleswig-Holstein), Senatör Dr. Melanie Leonhard (Hamburg), Bakan Manfred Lucha (Baden-Württemberg), Bakan Petra Grimm Benne (Saksonya-Anhalt), Senatör Elke Breitenbach (Berlin), Annette Widmann-Mauz (Entegrasyon Federal Komisyon), Devlet Sekreteri Kai Klose (Hessen) Bakanı Emilia Müller (Bayern - Cumhurbaşkanlığı), Senatör Anja STAHMANN (Bremen), Bakan Monika Bachmann (Saarland), Sekreter devletin Heiger Scholz (Aşağı Saksonya)

(Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- Toplantı salonu
- Bakan Müller’in konuşması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taner TüzünNürnbergMart DHAAlmanya Eyaletler Entegrasyon Bakanları Nürnberg Grand OteldeKongreye Bavyera Entegrasyon Bakanı Emilia MüllerKongreYoluyla Birleşme”KongreninFederalBugünEntegrasyon Bakanları Konferansına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24