Almanya, Euro 2020 maçında paraşütle sahaya atlayan aktivist hakkında soruşturma başlattı

T24 Dış Haberler

Almanya'da polis, Fransa-Almanya arasındaki Euro 2020 karşılaşması öncesi paraşütle sahaya atlayan ve iki kişiyi yaralayan Greenpeace aktivisti hakkında soruşturma başlattı.

Stadyuma bir uçaktan atlayan aktivistin "Petrolü kovun" yazılı paraşütü kamera kablolarına takıldı. Aktivist daha sonra dengesini kaybetti ve sahaya indi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde uçağın pilotunun gözaltına alındığı ve Münih polisinin uçağa el koyduğu açıklandı.

Greenpeace, protestonun başarısız olmasına teknik sorunların neden olduğunu ifade etti ve insanları tehlikeye attığı için özür diledi. Greenpeace, amaçlarının Euro 2020 sponsorlarından Volkswagen'ı benzinli araba üretmemeye teşvik etmek olduğunu söyledi.