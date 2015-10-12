Almanya EURO 2016 finallerinde



Almanya D grubundaki 10’uncu ve son grup maçında Gürcistan’ı 2-1 yenerek D grubunu 22 puanla lider tamamladı. Alman milliler bu sonuçla 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine doğrudan katılmaya hak kazandı.

Geçen Perşembe günü İrlanda karşısında sürpriz bir yenilgi alarak Fransa biletini garantileme fırsatını kullanamayan son dünya şampiyonu, Leipzig’de oynanan maçta dünya sıralamasında 110'uncu durumda bulunan Gürcistan karşısında da beklenenden daha fazla zorlandı.

Özellikle ilk yarıda Marco Reus ile önemli fırsatları harcayan Almanya ikinci yarının başında Mesut Özil’in düşürülmesiyle kazanılan penaltı sonrası Thomas Müller’in golüyle öne geçti (50.). Ancak zaman zaman defans zaaflarını engelleyemeyen Alman milliler 53’üncü dakikada Jaba Kankava’nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan isim oyuna girdikten kısa süre sonra üstünlük sayısını kaydeden Max Kruse oldu (79.).

Güçlü rakibi karşısında önemli fırsatlar yakalayan Gürcistan’a kaleci Manuel Neuer tek gol dışında izin vermedi.

Almanya bu sonuçla 1972'den beri ard arda 12’nci kez Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

Polonya'dan mutlu son

Grubun diğer mücadelesinde Polonya Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta İrlanda Cumhuriyetini 2-1 yenerek D grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamladı ve lider Almanya’nın ardından finallere katılmaya hak kazanan ikinci takım oldu.

Bu maçta da takımının ikinci golünü atan Robert Lewandowski eleme gruplarını 13 golle tamamlayarak Kuzey İrlandalı David Healy’nin Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde en çok gol atma rekoruna ortak oldu. Healy bu sayıya 2008 grup elemeleri aşamasında ulaşmıştı.

Polonya yenilgisiyle D grubunda 3’üncü sırada kalan İrlanda Cumhuriyeti play-off maçı oynayacak.

Arnavutluk’tan tarihi başarı

F grubunda son grup maçlarının ardından lider Kuzey İrlanda ve ikinci Romanya finallere gitmeye hak kazandı. Grubu üçüncü tamamlayan Macaristan play-off maçı oynayacak.

I grubunda ise Arnavutluk Ermenistan’ı deplasmanda 3-0 yenerek lider Portekiz’in ardından Fransa’daki finallere gitmeye hak kazanan ikinci takım oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Arnavutluk’un bu başarısı ülkede büyük bir sevinçle karşılandı.

Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

D grubu:

Almanya 2 – Gürcistan 1

Cebelitarık 0 – İskoçya 6

Polonya 2 – İrlanda Cumhuriyeti 1

F grubu:

Faroe Adaları 0 – Romanya 3

Finlandiya 1 – Kuzey İrlanda 1

Yunanistan 4 – Macaristan 3

I grubu:

Ermenistan 0 – Arnavutluk 3

Sırbistan 1 – Portekiz 2