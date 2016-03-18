Almanya eski Dışişleri Bakanı yaşamını yitirdi

Almanya eski dışişleri bakanlarından Guido Westerwelle hayatını kaybetti.

Almanya'nın tanınmış politikacılarından Westerwelle memleketi Köln'de üniversite kliniğinde hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Westerwelle bir süredir lösemi tedavisi görüyordu.

2001-2011 yılları arası Hür Demokrat Parti (FDP) başkanlığını yürüten Westerwelle, 2009-2013 yıllarında da Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

2014'te aktif siyasi hayattan çekilen Westerwelle'ye lösemi teşhisi konulmuştu. Westerwelle, 2015 yılında hastalığına ilişkin “İki hayat arasında” adlı kitap yazmıştı.

Westerwelle Vakfı’nı kuran FDP’li politikacı, dünyadaki kriz bölgelerine yönelik barış çalışmalarına ağırlık vermek istiyordu.

Berlin’deki Westerwelle Vakfı’ndan yapılan açıklamada, "Mücadele ettik. Hedeflerimiz vardı. Beraber geçirdiğimiz zaman için sana minnetarız. Sevgin kalacak" ifadeleriyle Westerwelle’nin ölüm haberi kamuoyu ile paylaşıldı.