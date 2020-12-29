Almanya'da eşinin 'yasını tutan' kuğu, tren seferlerine engel oldu

Almanya'da, yüksek hızlı tren hattında, rayların üzerinde 'yas tutan' bir kuğu 20 tren seferinin rötar yapmasına neden oldu.

Fuldatal yakınlarındaki olayda, kuğulardan biri rayın üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılınca öldü.

Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi alttaki raylara tüneyince, Kassel-Göttingen seferini yapan trenlerin geçişine engel oldu.

Alman medyasındaki haberlere göre, itfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırmak için özel malzemeler kullandı. Raylara tüneyen eşiyse, yakalanıp, Fulda nehri kıyısında serbest bırakıldı.

Polis, 23 Aralık'ta yaşanan ve kamuoyuna yeni açıklanan olayda 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığını belirtti.

Kuğuların eşlerinin yaslarını tutmak için, öldükleri yerlerde kaldıkları daha önce de gözlemlenmişti.