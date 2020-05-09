Almanya "eşcinsellik dönüşüm terapilerini" yasakladı

Almanya'da 18 yaş altındakilere "terapi" sunmayı sürdüren gruplar, bir yıl hapis ya da 30 bin Euro (yaklaşık 233 bin TL) para cezasına çarptırılabilecek. Yeni yasaya göre ayrıca, çocuklarını bu tür programlara katılmaya zorlayan ebeveynler ve veliler bakım yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlanabilecek.

Eşcinsellik dönüşüm terapisi savunucuları, LGBTİ+ mensuplarının cinsel yönelimlerini psikoterapi yoluyla “iyileştirebildiklerini” ve değiştirebildiklerini iddia ediyor. LGBTİ + hakları yardım derneği Stonewall'a göre, Birleşik Krallık'ta (BK) Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) yanı sıra tüm büyük danışmanlık ve psikoterapi organları bu itibarsız uygulamayı kınıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın eşcinsel Sağlık Bakanı Jens Spahn şunları söyledi: "Gençler konuşma terapilerine katılmaya zorlanıyor, dolayısıyla devletin bunların yaşanmasını istemediğinin açık işareti olan bu yasanın varlığıyla destek bulmaları çok önemli. Eşcinsellik bir hastalık değil. Bu nedenle 'terapi' ifadesi zaten yanıltıcı."

Bununla birlikte 2013'te yasak çağrısını ilk yapan muhalefetteki Yeşiller Partisi, yeni yasanın yeterli olmadığını ve yaş sınırının 26'ya çıkarılması gerektiğini belirtti. Almanya Federal Meclisi'nin 5. büyük partisi olan Sol Parti ise yaş sınırını 27'ye çıkarmak istiyor.