Almanya, eşcinselliği suç sayan Nazi dönemi yasası nedeniyle zulme uğrayan 249 kişiye tazminat ödedi

Alman makamları, Nazi rejimi döneminde eşcinselliği suç sayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da uygulanmaya devam eden eşcinselliği suç sayan yasa kapsamında kovuşturulan veya soruşturulan yaklaşık 249 kişiye tazminat ödedi.

Federal Adalet Ofisi açıklamasında, ağustos ayının sonuna kadar 317 kişinin tazminat başvurusunda bulunduğunu ve 249 kişiye tazminat ödendiğini aktardı. Şimdiye kadar, yaklaşık 860 bin euro tazminat ödendi.

Ofis, 14 başvurunun hala incelendiğini, 18'inin reddedildiğini ve 36'sının geri çekildiğini söyledi.

19. yüzyılda yürürlüğe giren eşcinselliği suç sayan yasa, 1949 ile 1969 yılları arasında yaklaşık 50 bin insanı mahkum etti.