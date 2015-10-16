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Politika

Almanya, Ermeni soykırımı tasarısını askıya aldı

Der Spiegel, bu kararın ardında "mülteci krizine çözüm getirmesi beklenirken Türkiye’yi gereksiz yere kışkırtmama isteğinin yattığını" iddia etti

16 Ekim 2015 16:55

Fulya Canşen

Alman Parlamentosu, Ermeni soykırımının tanınması ile ilgili kararını belirli bir süreye kadar askıya aldı.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, mecliste grubu olan partiler, Genç Türkler tarafından Osmanlı döneminde Ermeniler’e karşı soykırım yapıldığını iddia eden tasarının ikinci ve üçüncü okumasının belirsiz bir tarihe kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verdi.

Hükümet partilerinin dış politika sözcüleri konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Der Spiegel, kendi kaynaklarına dayandırarak, bu kararın ardında mülteci krizine çözüm getirmesi beklenirken Türkiye’yi gereksiz yere kışkırtmama isteğinin yattığını iddia ediyor. Tasarı ilkbaharda da tartışmalara neden olmuştu. Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Ankara’ya duyulan saygıdan dolayı “soykırım” kelimesini kullanmayı reddetmişti. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ise karşı bir tutum sergilemiş, muhafazakârların yoğun baskısı üzerine tasarının metninin sonunda “soykırım” kelimesi kullanılmıştı. 

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