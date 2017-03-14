Almanya: Erdoğan'ın suçlamaları mesnetsiz, Merkel provokasyon yarışına girmeyecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ilgili olarak "İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4 bin 500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Alman hükümetinden yanıt geldi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Almanya Başbakanı prokokasyon yarışına katılma niyetinde değil. Kendisi bu yarışa girmiyor" diye konuştu.

Dün (13 Mart 2017) A Haber - ATV ortak yayınında konuşan Erdoğan, Angela Merkel ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"AB ülkelerinin hepsini aynı kefeye koymak istemiyorum ama bazıları Türkiye'nin bu yükselişini çekemiyor. Almanya çok açık bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4 bin 500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayır' için yayın yapıyor. İşte sen busun. Avrupa'daki vatandaşalarıma sesleniyorum. Türkiye sevdalısı kim varsa desteklerinizi onlara verin. Viyana Sözleşmesi bunların faşistlikleridir. Bunların Viyana Sözleşmesi anlayışı budur. Bunlar yeni nazi akımıdır. 32 vatandaşımız Hollanda 'da yaralandı bunların yedisinin durumu ağır. Ve Merkel'de Hollanda’nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun ya. Demek ki sende onlarla aynı kafadasın"

Erdoğan'ın söz konusu suçlamalarının "açıkça mesnetsiz" olduğunu ifade eden Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, "Almanya Başbakanı prokokasyon yarışına katılma niyetinde değil. Kendisi bu yarışa girmiyor" dedi.

Ne olmuştu?

Merkel Hollanda ile Türkiye arasındaki tırmanan gerginlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Hollanda’ya 'tam destek' verdiklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyu önünde Almanya’ya Nazi benzetmesinde bulunmasını “hiçbir biçimde kabul edilemez” olarak niteleyen Merkel, bu tür benzetmelerin yanlış anlamalara yol açacağını, ayrıca Nazi döneminde kurbanların çektikleri acıları da azımsamak anlamına geldiğini belirtmişti.