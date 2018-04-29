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BBC Türkçe

Almanya; Erdoğan'ın korumalarını istemiyoruz

Almanya, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da kavgaya karışan korumalarının, gelecek haftaki G20 zirvesinde ülkeye gelmemesini beklediklerini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da kavgaya karışan korumalarının, gelecek haftaki G20 zirvesinde ülkeye gelmemesini beklediklerini açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü, zirveye katılacak liderlerin Hamburg'da düzenlenecek zirveye kendi korumalarını getirebileceğini, ancak yasalara saygılı olunması gerektiğini belirtti.

Zirveye katılacak Türk heyetinde, Washington'daki kavgaya karışan isimlerin de olduğu bildirilmişti.

ABD'li savcılar olayla ilgili olarak Erdoğan'ın 12 korumasına saldırı suçlaması yöneltmişti.

Washington polisi olayları Türk güvenlik güçlerinin göstericilere "vahşi bir saldırısı" diye tanımlarken, Türkiye, Washington'daki Türk büyükelçiliği konutu önündeki şiddet olaylarından PKK ve YPG'yi destekleyenlerin sorumlu olduğunu savunmuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, "Bu insanların, Amerikan adaletince suçlanan bu insanların, G20 zirvesi de dâhil olmak üzere görünür gelecekte Alman toprağına ayak basmamasını beklemek için nedenim var" dedi.

Alman medyası Erdoğan'a eşlik eden 50 kişilik listede Washington'daki kavgaya karışanların da olduğunu bildirmişti.

Die Welt gazetesi, buna karşılık Alman makamlarının bu güvenlik görevlilerinin gelmemesini istediğini yazdı.

Yetkililer 7-8 Temmuz'daki zirvede büyük protesto eylemleri bekliyor. Zirve sırasında Hamburg'a 15 bin güvenlik görevlisinin konuşlandırılması planlanıyor.

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