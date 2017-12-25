Almanya enerjisinin yüzde 75'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak rekor kırdı

Almanya yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminde yeni bir rekor kırdı.

Yeşil Ekonomi'de yer alan habere göre, Alman Fraunhofer Enstitüsü verilerine göre 24 Aralık 2017 tarihinde Almanya elektrik üretiminin yüzde 75,5'i yenilenenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Verilere göre rüzgar enerjisi yüzde 60'lık payı ile tek başına bu tarihteki en fazla paya sahip yenilenebilir enerji kaynağı oldu.

Hidroelektrik santralleri toplam üretimin yüzde 4'ünü, güneş enerjisi santralleri yüzde 1'ini, biyomas santralleri ise yüzde 11'ini gerçekleştirdi.

Aynı tarihte linyit kullanan termik santrallerin elektrik Almanya'nın elektrik üretimindeki payı yüzde 7,9, taş kömürü kullanan santrallerin ise yüzde 3 oldu.

Bununla birlikte nükleer enerji santralleri ise toplam üretimin yüzde 11,2'sini gerçekleştirdi.