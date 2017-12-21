Almanya emniyeti: Tehlikeden haberdarız

Alman Emniyet Teşkilatı, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Avrupa'daki Türkiye kökenli bazı kişilere suikast hazırlığı yapıldığı yönündeki iddialarıyla ilgili, "Tehlike durumundan haberdarız" açıklamasını yaptı.

DW Türkçe'nin konuştuğu Alman Emniyet Teşkilatı yetkilileri, söz konusu suikast hazırlığı iddiasının araştırılmaya devam edildiğini ifade etti. Emniyetten yapılan açıklamada, "Söz konusu tehlike durumundan haberdarız ve en gerekli duyarlılıkla incelememizi sürdürüp durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ancak duruma ilişkin ayrıntılar ve koruma önlemlerine dair bilgi veremeyecek olmamızı anlayışla karşılamanızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, AKP iktidarı döneminde Avrupa ülkelerine yerleşmek zorunda kalan akademisyen, gazeteci, yazar ve yurt dışındaki Alevi ile Ermeni kanaat önderlerine yönelik Türkiye içinden yönlendirilen suikast hazırlığı olduğuna dair istihbarat aldığını açıklamıştı.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Paylan, öne sürdüğü suikast iddiasını yurt dışından alınan istihbarat bilgilerine dayandırdığını ancak elindeki teyitli bilgilerin kaynağını açıklayamayacağını ifade etti. Paylan, "bu bilgilerin çok sağlam teyit edilmiş bilgiler olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Paylan, halihazırda sözkonusu suikast tehdidi nedeniyle başta Almanya ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde koruma sağlanan kişiler olduğunu belirtti. Paylan, "listede şu anda bazı isimler var ve listenin daha da geniş olduğuna dair iddialar var" dedi.

Alevi Federasyonu: Alman İçişleri Bakanlığı'na haber verdik

Avrupa'da suikast düzenleneceği iddia edilen kesimler arasında Aleviler de gösteriliyor. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan Yılmaz Kahraman, kendilerinin de altı ay ve bir sene öncesine kadar bazı değişik kanallardan Almanya ve Avrupa'da suikast planları olduğuna yönelik bir tehdit olduğu duyumunu aldıklarını belirtti.

Kahraman, bu durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirdiklerini ve bakanlığa değişik kanallardan bu yönde bilgiler aldıklarını söyleyerek, uyarıda bulunduklarını aktardı. Kahraman, bakanlığın konfedarasyon başkanına gerekli incelemelerin yapılacağını aktardığını ifade etti.

Kahraman, daha önce de Almanya'daki cem evlerine saldırılar düzenlendiği ve duvarlarının işaretlendiğini aktardı.

"Baden Württemberg eyaletinde ve Müllheim'da cem evlerimize saldırılar oldu, işaretlemeler oldu. Yine Emmerich Alevi Kültür Merkezi'ne de saldırı oldu" diyen Kahraman, tüm bu vakaların polise intikal ettiğini ancak herhangi bir şüphelinin yakalanamadığını aktardı.

"Aşırı sağcı Türkiyeli grupların hedefindeyiz"

Türkiye'de yaşanan gelişmelerin Almanya’da kendilerine de yansıdığını belirten Kahraman, aşırı sağcı Türkiyeli grupların da hedefinde olduklarını belirtti.

Garo Paylan da Almanya'daki Türkiye kökenli kişilere yönelik suikast hazırlığının Türkiye'den yönlendirildiğine yönelik iddialar olduğunu ifade etti.

Paylan, "Ben bunun muhakemesini şöyle yapıyorum; geçmişte Türk devleti içindeki belli odakların, bu gelenekte nasıl etkileştiğini bildiğim için bu istihbaratın doğru olabileceğini yani bugüne kadar birçok siyasi cinayete baktığımız zaman devletin belli odaklarının yol verdiğini, planlama yaptığını biliyoruz" dedi.

Paylan Almanyalı Osmanlılar çetesine dikkat çekti

Garo Paylan, DW Türkçe'nin sorularını yanıtlamadan önce yaptığı basın toplantısında, suikast iddiasının ardından Almanyalı Osmanlılar çetesiyle bağlantıları olduğu iddia edilen AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk'e de değindi.

Almanyalı Osmanlılar çetesi hakkında Baden Württemberg Eyaleti’nde bir soruşturma yürütüldüğü açıklanmıştı.

Bu iki iddiayı arka arkaya dillendirmesine yönelik de, "Metin Külünk’ün bu derin yapıyı okuyabilecek bir kişilik olmadığını düşünüyorum. Ama kendi miliyetçi tavrıyla, durumdan vazife çıkaran tavrıyla bu ilişkilere girdiğini düşünüyorum. Ama bu ilişkilerin nelere yol açabileceğini Metin Külünk’ün de okuması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Paylan, "bu yapıların Metin Külünk ile birlikte başka dinamikler tarafından kullanılıp da daha vahim hadiselere yol açtırılabileceğine" dikkat çekti.

"Çok ciddi bir tehdit var"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra aralarında akademisyen ve gazetecinin de olduğu binlerce kişi Almanya'ya gelmek zorunda kaldı. DW Türkçe olarak, Almanya'ya gelmek zorunda kalan gazeteci Hayko Bağdat’a sözkonusu iddiaya yönelik görüşlerini sorduk.

Bağdat, HDP Milletvekili Paylan'ın açıkladığı istihbarat bilgilerinden haberdar olduğunu ve çok ciddi bir tehdidin olduğunu vurguladı. Bu konuda kurumlarla işbirliği içinde olduğunu belirten Bağdat, "Türkiye vatandaşlarını korumak için gereğini yapsın" dedi.

"Hükümet yetkilileriyle konuştum"

HDP Milletvekili Paylan, hükümet kurumlarına ve istihbarat kurumlarına çağrı yaptığına dikkat çekerek, "Buna hangi odak yer veriyorsa, buna bakılsın" ifadesini kullandı.

İddianın çok güçlü olduğunu söyleyen Paylan, "harekete geçen suikastçiler" söz konusuysa, Türkiye'yi ve Avrupa’da Türkiye ile irtibattaki kurumluları sorumluluk almaya çağırdıklarını belirtti.

Garo Paylan, konuya yönelik hükümet içinden görüştüğü kişilerin iddiaları ciddiye aldıklarını ve önüne geçilmesi adına tedbirler alınıp, soruşturmalar yapılacağını belirttiklerini aktardı.

Paylan, "devlet içinde buna bir kaos planı içinde isteyenler olabilir, devlet diyorum hükümet demiyorum ve bunu engellemek isteyenler olabilir" diyerek, bu iddiayı ifşa etmeyi daha doğru bulduğunu da sözlerine ekledi.

Hrant Dink cinayeti örneği

Hrant Dink cinayetinde bazı siyasetçilerin söylemlerinin ve yargının da cinayetin alt yapısını hazırladığını hatırlatarak, kamu içinde çöreklenmiş yapıların bu cinayeti işlettiklerini vurguladı.

İktidar partisi tarafından, "vatan hainleri" gibi söylemlerin bu tarz suçların altyapısını hazırladığını belirten Paylan, "İş tetiği çekmeye kalır ve ortak sorumluluklar çerçevesinde o cinayetler işlenmiş olur" dedi.

Gezal Acer

© Deutsche Welle Türkçe