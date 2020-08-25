Almanya ekonomisi yüzde 9.7 daraldı, toparlanma 2021 yılının sonuna sarkabilir

Almanya ekonomisi Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlamaların yoğun olduğu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.7 daraldı.

Bloomberght’de yer alan habere göre, şirketler ve tüketicilerin harcamaları keskin bir biçimde düşürdüğü dönemde yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 7.9, hanehalkı harcamaları ise yüzde 10.9 geriledi.

İstatistik ofisinden açıklanan rakamlara göre gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) daralma yüzde 10.1’den yüzde 9.7’ye revize edildi. İhracat ise söz konusu dönemde yüzde 20’nin üzerinde azaldı. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da büyüme oranlarının Koronavirüs öncesi seviyelerine 2021 yılının sonlarından önce dönemeyeceğini kaydetti.

Destekler sürecek

Kamu harcamaları ise firma ve hanehalklarına yapılan mali destekler nedeniyle yükseldi. Öte yandan Almanya'da hükümetin pandemi dönemi ücret destek programını uzatmayı düşündüğü belirtiliyor. Sürenin 24 aya uzatılması seçenekler arasında. Ücret destek programıyla işçilerin ücretlerinin büyük kısmı kamu tarafından ödeniyor.