Almanya ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Federal Alman hükümeti, 2018 ve 2019 yılları için yaptıkları ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

Perşembe günü Berlin'de açıklamalarda bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, gayrisafi milli hasılada hem 2018 hem de 2019 yıllarında yüzde 1,8'lik büyüme beklediklerini söyledi. Hükümetin 2018 yılının ilk aylarında yaptığı tahminlerde, bu yıl yüzde 2,3, 2019 yılında ise yüzde 2,1 oranında bir büyüme öngörülmüştü. Önde gelen Alman ekonomi araştırma enstitüleri de kısa süre önce Almanya için büyüme tahminlerini düşürmüştü.

"Kalifiye iş gücü gerekli"

Ekonomik büyümenin "son on yıla bakıldığında görülebildiğini" belirten Altmaier, bunun Alman ekonomisinin gücünü gösterdiğini ifade etti. Bakan, kalifiye iş gücü eksikliği giderildiği takdirde ekonominin çok daha güçlü hale geleceğini de sözlerine ekledi. Alman hükümeti, yaklaşık bir hafta önce söz konusu açığın kapatılmasını öngören bir göç yasasının ana hatları konusunda anlaşmıştı. Almanya bu çerçevede, nitelikli uluslararası iş gücünü ülkeye çekmek istiyor.

Altmaier, maaşlar ve istihdama ilişkin tahminlerin ise "sevindirici" olduğunu söyledi. Tüm eksikliklere rağmen Almanların "ekonomideki iyi durumdan" fayda sağladığını vurgulayan Bakan, 2019 yılında istihdamın 45 milyonu aşacağını ve işsizliğin yüzde 5'e düşeceğini söyledi. Bakan, ihracat rakamları noktasında ise aynı zaman diliminde "mütevazı büyümeler beklendiğini" belirtti.

"Sorumlusu dünya ekonomisi"

Ekonomi Bakanı Altmaier, büyüme tahminlerindeki söz konusu düşüşten dünya ekonomisini sorumlu tuttu. Düşüşün temel nedenlerinden birinin Almanya dışı ekonomilerdeki zayıflık olduğunu savunan Altmaier, dünya ekonomisinin "öngörülen zaman dilimi içerisinde hafif biçimde ivme kaybedeceğini" belirtti.

Dünyanın hala "ticaret savaşlarıyla" çalkalandığına değinen Altmaier, bu anlaşmazlıkların tırmanmasına engel olunması gerektiğini ifade etti. Özellikle de ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlığın kızıştığını hatırlatan Altmaier, "Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) getirdiği çok yönlü ticaret sistemimizi korumak zorundayız" dedi.

Muhalefetten eleştiri

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Anja Hajduk, büyüme tahminlerindeki düşüşe rağmen "hala ebedi bir yükselişten bahsetmenin umursamaz" bir tavır olduğunu söyledi. Hajduk, hükümetin "nihayet geleceğe dönük bir ekonomi için doğru rotayı belirlemesi gerektiğini" söyledi.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Klaus Ernst ise "ekonomik refahtan herkesin faydalanması gerektiğini" ifade etti. Ernst, maaşlardaki artışın ve kamusal yatırımların yetersiz olduğunu vurguladı. Liberal eğilimli Hür Demokrat Parti'den (FDP) Reinhard Houben ise, "zayıf" ekonomik tahminlerin hükümetin "eylemsizliğinin" kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi. Houben, hükümetin küresel ticaret savaşları gibi konjonktürel risklerle aktif bir biçimde mücadele etmesi gerektiğini savundu.

AFP/BÜ,DÇÜ

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