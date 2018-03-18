T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya Ekonomi Bakanı'ndan ABD'ye uyarı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa ile ABD arasında yaşanabilecek bir ticaret savaşı konusunda Washington'u uyardı. Altmaier böylesi bir savaşın her iki tarafın vatandaşlarının çıkarına olmadığını söyledi.

18 Mart 2018 22:37

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier Washington ziyareti öncesi Alman Birinci Kanalı ARD'ye bir mülakat verdi. “Avrupa ile ABD arasında yaşanacak bir ticaret savaşına girmemizi istemiyorum” diyen Altmaier böylesi bir savaşın her iki bölgedeki şirketlerin ve tüketicilerin zararına olacağını söyledi. Altmaier bu işten indirimli fiyatlarla kâr elde etmek isteyen "üçüncü” ülkelerin kazançlı çıkacağını vurguladı.

"Almanya'da ekonomik olarak rekabet edebilir fiyatlara çelik üretimi yapmayı sürdürmek istiyoruz” diyen Altmaier aynı şeyin ABD'de mümkün olmasını arzuladığını ifade etti. Altmaier "Tehdit, gayret gösterenlerden kaynaklanmıyor. Tehdit, indirimli fiyatlara atık demir işleyerek ucuz çelik satanlardan kaynaklanıyor” diye konuştu.

ABD hükümetinin Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışmaması gerektiğini belirten Altmaier "Biz bir gümrük birliğiyiz ve birlikte hareket ediyoruz” dedi. Avrupa'yı bölmenin ABD hükümetinin çıkarına olmadığını vurgulayan Altmaier, Avrupa'nın önünde parçalanma gibi bir sorun olmadığını ifade etti. Altmaier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malström ile de fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

Altmaier, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek.

Reuters/EC,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier AvrupaABDWashingtonEkonomi Bakanı Altmaier WashingtonAlman Birinci Kanalı ARDAltmaierAvrupa BirliğiAltmaier AvrupaAvrupa Birliği Komisyonu Ticaretten SorumluCecilia MalströmWashington ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24