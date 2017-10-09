Almanya, Dünya Kupası elemeleri tarihine geçti

Azerbaycan'ı pazar gecesi oynanan karşılaşmada 5-1 mağlup eden Almanya, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerini 10 maçta 10 galibiyetle tamamladı. 43 gol atan ve kalesinde sadece dört gol gören Alman milliler, Dünya Kupası elemelerinde en başarılı takım olarak tarihe geçti. İspanya da 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerini 10 maçta 10 galibiyetle tamamlamış ancak bu kadar yüksek bir averaja ulaşamamıştı.

Brezilya'da Dünya Kupası'nı kaldıran ekibin de içinde yer alan kaptan Thomas Müller, elemelerde elde edilen başarıyla ilgili yaptığı yorumda, "Ama bunun gelecekte bize pek yardımı dokunmayacak” dedi. Müller, "O nedenle Rusya yolunda her şeyimizi ortaya koymalı ve çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

Löw: Kupadaki rakip farklı olacak

Alman çalıştırıcı Joachim Löw ise maç sonrası, gösterdikleri başarıdan dolayı oyuncularını tebrik etti. Kırılan rekora sınırlı bir anlam yükleyen Löw, İspanya ya da Brezilya gibi rakipleri kastederek, "Dünya şampiyonasında çok daha farklı rakipler karşımıza çıkacak” dedi.

Fritz Walter Stadyumu'nda oynanan Almanya-Azerbaycan maçının ilk yarısı 9'uncu dakikada Leon Goretzka ve 34'üncü dakikada Ramil Şeydayev'in golleriyle 1-1 tamamlandı. Alman ekip ikinci yarının başında Wagner'in (54. dk) attığı golle öne geçti; Rüdiger (64. dk), Goretzka (66. dk) ve Emre Can (81. dk) kaydettiği gollerle de farkı artırdı. Kaiserslautern kentindeki karşılaşmayı 34 bin 613 seyirci izledi.

dpa/EC,CÖ

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