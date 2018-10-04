Almanya Dortmund'da Grammophon Layd törenle açıldı

Temel Elcivan / Dortmund, 4 Ekim (DHA) - Almanya\'nın Dortmund kentinde bulunan ve Asena, Hasan Dere çiftinin işlettiği salon Grammophon\'un ek salonun açılışı ünlü sanatçı Nükhet Duru’nun, performansıyla gerçekleşti.

Türk iş insanı Hasan Dere ile geçtiğimiz yıl evlenen oryantal dansçı Asena, eğlence salonu olarak işlettikleri mekan Grammophon\'un yanında bulunan salonu da tadilat yaparak Grammophon Layd adıyla hizmete açtı. Açılışa iş, sanat ve siyaset çevrelerinden çok sayıda tanınmış sima katıldı.

Yaklaşık üç yüz elli kişilik eğlence, toplantı salonu ve restoran olarak hizmet verecek olan Grammophon Layd\'in açılışını, Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti SPD Milletvekili Volkan Baran yaptı. Açılış nedeniyle düzenlenen programın son solisti olarak da ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı.

“Türklere hizmet edecek önemli bir mekan“

Açılış programına Eşi Fatma Taşar Cebeci ile gelen Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Elli beş bin Türk vatandaşın yaşadığı Dortmund kentine böylesine nezih bir mekanı kazandıran Hasan Bey ve eşi Asena’yı tebrik ediyorum. Umuyorum ki bu mekan, vatandaşlarımızın özel eğlencelerini, gecelerini, balolarını kutladıkları mekan olarak hizmet verecektir. Bunun yanında da Türk mutfağının, geleneklerimizi, kültürümüzün tanıtımı da ev sahipliği yapacağına inanıyorum.“

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti SPD Milletvekili Volkan Baran ise, “Grammophon sıradan bir salon değil. Oldukça modern ve kaliteli bir salon. Dortmund\'a böyle bir hizmeti getiren Hasan Dere\'yi kutluyorum“ dedi.

“43 yıldır sahnelerdeyim”

Kuliste Asena ile habercilerin karşısına çıkan Nükhet Duru, şöyle konuştu:

“43 yıldır bu mesleğin içindeyim. Biraz ara vermiştim, yaz itibariyle eskisi gibi çok fazla çalışmaya başladım. Artık Avrupa\'ya da çıkacağım, yeni kayıt çalışmalarına da başlayacağım. Asena\'nın da çok uğurlu geleceğine inanıyorum.

“Asena telefon açtığında çok sevindim. Ayrıca mekanı çok beğendim, her haliyle mükemmel. Program öncesi, masalara peçete koymada yardımcı oldum. Asena\'nın kariyerinde böyle bir makanın olması, önemli bir halka. Ayrıca güzel bir yuva kurmuş. Her gün görüşemesek de Asena\'yı ben kardeş gibi severim. Karakteriyle, davranışıyla, duruşuyla, dürüstlüğü ile çok farklı bir dans yıldızı. Türkiye\'de bir ekol yaratmış bir isim. Bura da da eşi ile birlikte yurdumuzu aşan bir mekanın sahibi olması, bana gurur veriyor.”

Basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında Asena, “Grammophon Layd açılışı için isim ararken, Türkiye\'nin en önemli seslerinden biri olan Nükhet Duru\'yu davet etmeye karar verdik“ dedi ve mekanla ilgili şunları söyledi:

“Bu mekan bana eşimi, ilk ilişkimizi, tanışmamızı hatırlatıyor. Ek salonun tamamlanması ve adına da Grammophon Layd verilmesi, beni çok mutlu etti. Çok başarılı olduğu için ve ilklere imza attığı için, eşimle bir kez daha gurur duydum. Mekanın hazırlanmasında çok çalıştım, çalışırken de farkında olamadan eşime az zaman ayırmışım. Artık salon bitti, eşimle da fazla vakit geçireceğim için sevinçliyim.”

Asena\'nın eşi Hasan Dere ise, “Büyüyen bir Grammophon ismi var. A kalitede olan dostlarla açılışta beraberiz. Grammophon Layd\'in hazırlık döneminde eşimin çok gayretleri oldu, demek ki salon dizaynine bir kadın eli değecekmiş onu gördüm. Eşim başta olmak üzere, varlığıyla ve katılımıyla katkı sunan herkese teşekkür ediyorum“ dedi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Hasan Dere ve Asena ile röportaj

Asena ve Nükhet Duru ile röportaj

Nükhet Duru\'nun sahnesinden bölümler

Başkonsolos Şener Cebeci ve Baran\'ın konuşmaları