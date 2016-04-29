'Almanya, Doğu Avrupa'ya asker sevk edecek'



"Süddeutsche Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan habere göre, Almanya NATO'nun doğu sınırlarında varlığını artırma girişimine katkıda bulunmayı planlıyor.

Doğu Avrupa ülkelerine NATO taburları

Almanya'nın Rusya'ya karşı caydırıcılığı artırmak üzere Litvanya'da kurulacak bir NATO taburunun komutasını üstlenmesi bekleniyor. NATO'nun önde gelen başka ülkelerinin de Doğu Avrupa'nın diğer ülkelerine üslenecek askeri birliklere komuta edeceği belirtildi.

8 – 9 Temmuz'daki zirvede karara bağlanacak

Spiegel Online'da yer alan bir habere göre Almanya NATO'yu Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı daha caydırıcı kılmak üzere yapılan hazırlığa katkı sunmaya hazır olduğunu duyurdu. 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Varşova'da düzenlenecek NATO zirvesinde Doğu Avrupa'daki yeni misyona karar verilmesi halinde Almanya Litvanya'ya asker yollayacak.

'Merkel partner ülke liderleriyle konuyu görüştü'

Almanya'nın bu yöndeki teklifinin Başbakan Angela Merkel tarafından partner ülke liderleri nezdinde dile getirildiği belirtildi. Habere göre Alman Ordusu, Litvanya'da yaklaşık bin kişilik bir NATO taburunun kurulmasına lider ülke olarak nasıl destek verileceğini araştırıyor.

ABD zırhlı tugay gönderecek

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geçen ay yapılan açıklamada, bir zırhlı tugayın NATO'nun doğu kanadına sevk edileceği, bu adımın Avrupalı müttefiklerin Rusya'nın saldırgan tavrına karşı endişeleri nedeniyle atıldığı bildirilmişti.

Ukrayna dönüm noktası oldu

NATO, Rusya ile yaşanan Ukrayna krizinden dolayı olağanüstü önlemler alıyor. NATO üyesi 28 ülkenin liderleri, geçen eylül ayında bir dizi karar almış, bu kapsamda bütçede savunmaya ayrılan payın 10 yılda gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine ulaştırılması hedefi belirlenmişti.