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Almanya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de bir Alman daha serbest bırakıldı

Bırakılan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı verilmedi

23 Şubat 2018 17:33

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de tutuklu bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını duyurdu.

Alman Başbakan Angela Merkel ile Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşmesinin ardından 1 yıl iddianamesiz tutuklu kalan Türkiye ve Almanya vatandaşı, gazeteci Deniz Yücel'in 16 Şubat'ta serbest bırakılmasıyla, Merkel,Türkiye'de tutuklu diğer Alman vatandaşlarının da serbest bırakılmasını ümit ettiklerini açıklamıştı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Alman siyasiler de haberi sevinçle karşılayarak, açıklamalarda bulunmuştu.

Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığı açıklandı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı dörde düşmüş oldu. Sözcü, bırakılan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı vermedi.

 

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