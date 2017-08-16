Almanya Dışişleri Bakanlığı: Öksüz başvurusu incelenecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Türkiye'nin darbe girişiminin baş zanlılarındanAdil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığının araştırılması yönünde hafta sonu nota verdiğini doğruladı. Schäfer, Berlin'de yaptığı açıklamada yetkili birimlerin "hukuk ve yasalar temelinde" Türkiye'nin başvurusunu inceleyeceğini söyledi.

Schäfer, Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını kaydetti. Öksüz'ün sığındığının iddia edildiği Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise söz konusu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Sözcü, bakanlığın tek tek yabancıların yaşadığı yerler hakkında açıklama yapmadığını belirtti.

Baden-Württemberg iddiaları

Türk basınında, Adil Öksüz'ün Frankfurt ve Ulm yakınlarında görüldüğü ve Baden-Württemberg eyaletinde sığınma başvurusunda bulunduğu yönünde haberler çıkmıştı.

TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik" demişti.

Çavuşoğlu, "Orada ise iadesi için nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik... Berlin Büyükelçiliğimiz, Alman Dışişleri Bakanlığı'na bu notamızı ilettiler. Çünkü değişik kaynaklardan bu haber defalarca çıkınca, ne olduğunu resmi kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyordu" açıklaması yaptı.

Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'yi terk etmişti. Öksüz'ün Gülen yapılanması mensubu olduğu, yapılanmanın "Hava Kuvvetleri İmamı" olduğu iddia ediliyor.

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Afp/DW, BÖ/HS