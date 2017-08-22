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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Dışişleri Bakanı'nın eşini tehdit eden kişinin kimliği belirlendi

Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki gerginlik nedeniyle eşinin tehdit edildiğini açıklamıştı.

22 Ağustos 2017 19:59

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in eşinin, muayenehanesindeki telesekretere tehdit mesajı bırakıldığı polis tarafından doğrulandı.

Goslar polisinden yapılan açıklamada, salı günü Anke Gabriel'in telesekreterine bırakılan sesli mesajın dinlendiği ve mesajın içeriğinin Sigmar Gabriel'in siyasi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu teyit edildi.

Açıklamada, sesli mesajın telesekretere bırakıldığı ve pazartesi sabahı farkedildiği belirtilirken, yapılan inceleme sonucu mesajın içeriğinin ilk belirlemelere göre, ceza kapsamına girmediği bilgisi verildi.

Polis, diş hekimi Anke Gabriel'in muayenehane telesekreterine mesaj bırakan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve söz konusu kişinin polis tarafından bilinen bir kişi olduğunu belirtti. Bırakılan mesajın, Dışişleri Bakanlığı'nın genel tehdit değerlendirmesi kapsamına girmediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel pazartesi günü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı gerginliğin bir sonucu olarak eşinin tehdit edildiğini açıklamıştı.

Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Gabriel, "Erdoğan'ın tarzı, belli ki bazılarını eşimi sıkıntıya sokmak, rahatsız etmek yönünde motive ediyor" demiş, "bunun kötü bir sonuç" olduğunu belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AP/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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