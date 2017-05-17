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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü tepkisi: Şantaj kabul edilemez

"Aksi takdirde Alman Federal Meclisi hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de tutmaz"

17 Mayıs 2017 16:03

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Askeri Hava Üssü'nü ziyaret etmek isteyen Alman vekillere izin vermeyen Türkiye'nin fikrini değiştirmemesi durumunda, askerlerini geri çekeceklerini söyledi. Gabriel, "Türkiye'nin şantaj yapmasının tahammül edilemez" dedi. 

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Sigmar Gabriel, "Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini sadece ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman Federal Meclisi hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de tutmaz" dedi.

Gabriel Türkiye'nin Alman parlamentosuna "şantaj yapmasının tahammül edilemez" olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli Alman vatandaşları makul gerekçeler gösterilmeden tutuklanacak ve kendilerine konsolosluk desteği verilmesi engellenecekse, Alman vatandaşlarının Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecekse ve şimdi de Alman parlamentosuna baskı yapılmaya çalışılacaksa, o zaman tahammül sınırına ulaşılmış demektir."

Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı ve komisyon üyelerinden oluşan bir heyet Alman askerlerin çalışma koşullarıyla ilgili gözlemde bulunmak için İncirlik Üssü'nü ziyaret etmek için izin talebinde bulunmuştu.

Salı günü milletvekillerinin İncirlik'e gerçekleştireceği ziyarete izin verilmemesi Almanya hükümetinden tepki görmüştü.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Shaefer, Ankara'nın kararının Almanya'nın Türkiye'deki darbe girişiminden sonra askeri yetkililere siyasi sığınma hakkı tanımasından kaynaklandığını söylemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin kararını 'kabul edilemez' olarak niteleyerek "İncirlik Üssü'ne alternatifleri değerlendirmemiz lazım, Ürdün de bir olasılık" demişti.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu 200'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerler Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve IŞİD karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu.

Daha önce de 2016 yılının Haziran ayında Almanya Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarıyı kabul etmesi yüzünden Türkiye tepki olarak Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemişti.

Almanya, ziyarete izin verilmemesi üzerine askerlerini İncirlik Üssü'nden çekeceğini öne sürmüş, Türkiye, ancak Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in G20 zirvesinde bir araya gelmesinin ardından ziyarete yeşil ışık yakmıştı.

Alman vekiller Ekim ayında İncirlik Üssü'nü ziyaret etmişti.

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